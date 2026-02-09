abonamente gratuite de transport pentru pensionarii din cisnădie: condiții și documentele necesare

Începând de astăzi, 9 februarie, pensionarii care au domiciliul în orașul Cisnădie pot solicita abonamente gratuite pentru transportul public.
Astfel, pensionarii cu domiciliul în Cisnădie, inclusiv Cisnădioara, vor beneficia de abonament cu 10 călătorii gratuite, valabil în interiorul orașului și până în Municipiul Sibiu, timp de 30 de zile.
Totuși, autoritățile din Cisnădie atrag atenția
- Pentru a călători pe traseele din Municipiul Sibiu, pensionarii din Cisnădie vor avea nevoie de un titlu de călătorie separat, valabil în Sibiu.
- Nu beneficiază de gratuitate pensionarii care au reședință sau viză de flotant în orașul Cisnădie.
Tipuri de abonamente disponibile pentru pensionari:
- Abonament pensionar cu convenție – 10 călătorii, 1 tranziție
- Abonament pensionar fără convenție – 10 călătorii, 1 tranziție
Cum se emite și se încarcă abonamentul:
- Cererea pentru emiterea cardului Tursib poate fi depusă la oricare agenție Tursib sau online, prin portalul Tursib.
- Dacă cererea se transmite online, este necesar să selectați agenția de la care intenționați să ridicați cardul.
- Solicitările de activare ulterioară pot fi făcute în același mod: agenție sau online.
Documentele necesare pentru emitere și activare:
- Carte de identitate
- Ultimul cupon de pensie
- Declarație pe proprie răspundere pentru pensionari (doar dacă solicitarea se face la agenții)
Notă importantă:
- Dacă cererea se face online și dețineți o carte de identitate nou emisă (fără informații despre domiciliu), trebuie să încărcați un document care atestă domiciliul (adeverință sau certificat).
