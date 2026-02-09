accident grav între rm. vâlcea și sibiu: impact frontal între un tir și o mașină / foto

Un grav accident rutier s-a produs în cursul serii de luni, 9 februarie, în jurul orei 19.30, pe DN 7, în localitatea Bujoreni.

UPDATE ORA 22:00 – Traficul rutier a fost reluat pe ambele sensuri de circulație.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Acolo s-a produs o coliziune violentă între un autoturism și un TIR. La fața locului intervin echipaje ale Poliției Rutiere, alături de serviciile de urgență, pentru acordarea primului ajutor persoanelor implicate și pentru desfășurarea cercetărilor necesare stabilirii circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier.

Potrivit informațiilor Ora de Sibiu, ambii șoferi nu au consumat alcool, au permisele de conducere valabile, iar accidentul s-ar fi produs din cauza unei depășiri neregulamentare.

Valorile de trafic sunt în creștere iar conducătorii auto sunt sfătuiți să manifeste prudență și să utilizeze rute alternative.

Traficul rutier este blocat pe sensul de mers Sibiu – Râmnicu Vâlcea.