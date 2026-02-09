autostrada peste carpați: tunelul daniela, mari șanse să fie deschis în 2026 / video

Constructorul austriac PORR avansează rapid cu lucrările la tunelul Daniela, unul dintre cele două tuneluri rutiere de pe secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu – Pitești.

Au apărut noi imagini video din interiorul tunelului, oferind o imagine detaliată asupra stadiului actual al lucrărilor din zona Dealului Momâia. Tunelul de la Curtea de Argeș are o lungime totală de 1.350 de metri pentru fiecare galerie, însumând 2.700 de metri de tunel dublu. Galeria Daniela este destinată traficului pe sensul Sibiu – Pitești, în timp ce galeria Alina va prelua traficul pe direcția Pitești – Sibiu.

Încă de la startul oficial al lucrărilor de foraj, în octombrie 2023, constructorul PORR a decis să boteze cele două galerii după numele a două angajate ale companiei. Tunelul Daniela poartă numele directoarei departamentului Economic, iar Tunelul Alina a fost numit după șefa departamentului de Achiziții.

Potrivit Economedia, stadiul fizic al lucrărilor pe șantierul secțiunii Tigveni – Curtea de Argeș a ajuns, la mijlocul lunii ianuarie 2026, la aproape 85%, potrivit directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

„Se montează sistemele specializate în tunelul Momâia (secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu – Pitești). Constructorul austriac PORR lucrează în prezent la montarea sistemelor anti-incendiu, a sistemelor de evacuare a noxelor și a fumului, precum și a sistemelor de iluminat. Urmează montarea ușilor antifoc la trecerile dintre cele două galerii rutiere, aplicarea vopselei anticorozive pe pereții galeriilor și colmatarea rosturilor de dilatație ale căilor de rulare”, a transmis Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook

Potrivit acestuia, dacă ritmul actual de lucru se menține, circulația pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu – Pitești ar putea fi deschisă încă din 2026, mai devreme față de termenul contractual stabilit pentru februarie 2027.

Proiectul are o valoare de 1,67 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Asociația Pro Infrastructură estima, în iulie 2025, că secțiunea 4 a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești ar putea fi deschisă circulației în perioada iulie-august 2026.

Contractul pentru Lotul 4 Curtea de Argeș – Tigveni a fost semnat pe 15 noiembrie 2021 cu PORR Construct SRL, iar lucrările au început în primăvara anului 2023. Valoarea contractului este de 1,54 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

În decembrie 2024, constructorul italian WeBuild a dat în circulație o secțiune de 16 kilometri din lotul 5 Curtea de Argeș – Pitești, între Pitești și Băiculești, cu opt luni mai devreme față de termenul contractual. Restul traseului a fost deschis traficului pe 11 iunie 2025, iar lucrările la Secțiunea 5 au fost finalizate înainte de termenul stabilit pentru 31 august 2025.

În prezent, sunt în lucru trei secțiuni ale Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1), parte a coridorului pan-european IV:

Secțiunea 4 Curtea de Argeș – Tigveni: 9,86 km, cu termen contractual 2027, dar cu posibilă deschidere în 2026;

Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni: 37,40 km, termen de finalizare 2028;

Secțiunea 2 Boița – Cornetu: 31,33 km, termen de finalizare 2028.

Cele trei secțiuni, cu o lungime totală de 78,8 kilometri, fac parte din tronsonul montan al autostrăzii Sibiu – Pitești, prima autostradă din România care va traversa Munții Carpați.

