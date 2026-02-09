balul balurilor sibiu, din nou în centrul scandalului: minori, alcool și manele. psiholog: „abia se țineau pe picioare” / video

Balul Balurilor Sibiu a stârnit din nou controverse. Maneliști pe scenă, dedicații, alcool și o sală plină de minori care cântau versurile cuvânt cu cuvânt. Evenimentul din 2026, organizat la Sala Versailles, a reaprins discuțiile din anii trecuți și a demonstrat că Balul Balurilor din Sibiu continuă să fie mai mult decât o simplă competiție între licee: este un fenomen care divide opinii. Dincolo de atmosfera de petrecere, psihologul Mihai Copăceanu trage un semnal de alarmă și vorbește despre excese, modele greșite și responsabilitatea părinților.

Seara de 7 februarie 2026 a adus la Sala Versailles din Sibiu una dintre cele mai așteptate petreceri ale sezonului – Balul Balurilor Sibiu 2026. Evenimentul, început la 18:30, a reunit tineri din mai multe licee din municipiu și s-a desfășurat într-un cadru festiv și plin de entuziasm, continuând apoi cu after party-ul de la ora 21:00. Organizatorii au ținut să precizeze că balul a fost un eveniment privat, fără implicarea oficială a instituțiilor de învățământ.

Biletele s-au vândut în trei categorii: General Access – 140 de lei, VIP Access – 200 de lei și Ultra VIP Access – 320 de lei, iar atmosfera plină de energie și dans a dovedit că ediția din acest an nu s-a lăsat mai prejos decât cea din 2025. La balul de anul trecut, desfășurat tot la Sala Versailles, sute de liceeni au cântat și au ovaționat un invitat special, manelistul Tzancă Uraganu, știind versurile pieselor sale cuvânt cu cuvânt, într-un spectacol care a atras atenția publicului și a generat reacții în comunitate.

La ediția din 2026, sala a fost plină de tineri veniți să își susțină colegii și să participe la unul dintre cele mai așteptate evenimente dedicate bobocilor. Atmosfera a fost întreținută de invitați cunoscuți în rândul adolescenților, printre care Albert NBN, Adrian Elicopter și Lele, artiști care au generat reacții puternice din partea publicului.

În concurs au intrat șapte perechi de elevi din licee precum Samuel von Brukenthal, Economic, Pedagogic, Octavian Goga, Liceul de Arte și Textil, tinerii fiind evaluați în urma probelor artistice și de prezentare pregătite special pentru această seară. Titlul de câștigători ai Balului Balurilor Sibiu 2026 a fost obținut de Tarcea Nicole, elevă a Liceului de Arte, și Dacian Marcu, reprezentant al Colegiului „Octavian Goga”.

Psiholog: „Am văzut copii fericiți, dar și aspecte îngrijorătoare”

Psihologul Mihai Copăceanu, prezent la Balul Balurilor Sibiu 2026, a realizat o analiză detaliată a evenimentului, descriind mai întâi imaginea unei săli pline de adolescenți care „dansau, zâmbeau, își revedeau prietenii, se îmbrățișau și se simțeau bine într-o seară de sâmbătă”, o stare pe care o consideră firească și dezirabilă pentru orice copil.

Cu toate acestea, specialistul atrage atenția că bucuria a fost dublată de o serie de aspecte profund îngrijorătoare. Primul contact cu realitatea balului a fost, spune el, imaginea minorilor care așteptau să intre și fumau masiv, atât țigări clasice, cât și electronice, subliniind că „este cea mai tristă imagine, să constați că mare parte dintr-un grup de copii fumează”, o problemă de sănătate publică ale cărei efecte se vor vedea în timp.

,,Abia se țineau pe picioare”

Pe parcursul serii, Copăceanu a observat și un consum semnificativ de alcool, iar la plecare „am văzut băieți și fete care consumaseră prea mult alcool și abia se țineau pe picioare”, precizând că ideea conform căreia adolescenții ar fi venit la bal „pentru apă minerală și Fanta” este una complet falsă.

Psihologul a analizat critic și conținutul balului în sine, remarcând lipsa totală a probelor de cultură generală din literatură, istorie sau geografie, așa cum existau odinioară, menționând că la o probă simplă, în care concurenții trebuiau să creeze propoziții folosind trei cuvinte obișnuite, „nu le-a fost ușor”, iar trei dintre cele șapte perechi au ales să danseze pe manele.

În plus, materialele video realizate de concurenți și prezentate pe scenă au avut teme repetitive precum mașini de lux, țigări, alcool, jocuri de noroc și violență, în multe cazuri partenera fiind cea care își lovea sau împingea partenerul, Copăceanu subliniind că „copiii nu ar fi ales și nu ar fi inclus în creația lor video asemenea teme dacă nu reprezentau ceva pentru ei”.

De asemenea, acesta a criticat reacția publicului la recitalurile artiștilor invitați, când „toată sala a sărit în sus”, iar dedicațiile și sumele mari de bani au curs din partea unor minori, atrăgând atenția asupra mesajului transmis atât prin versuri precum „Dați-i să bea că e supărată”, cât și prin comportamentul unor artiști care consumau alcool pe scenă. În analiza sa, psihologul a legat aceste realități de criza valorilor și de relația tinerilor cu școala, explicând că nu este de mirare că educația li se pare plictisitoare atunci când idolii lor transmit mesaje de dispreț față de studiu, subliniind totodată dependența de telefon și social media, prezentă chiar și într-un cadru festiv.

,,Nu ești părinte cool dacă îi permiți”

În final, Copăceanu a pus accent pe responsabilitatea părinților, considerând una dintre cele mai triste imagini aceea a adulților care „cu bună știință” și-au adus copiii foarte mici, de 12–14 ani, la un astfel de eveniment, concluzionând tranșant că „nu ești părinte cool dacă îi permiți puștiului de 12, 13 ani să meargă la un asemenea bal” și că rolul părintelui nu este de a fi prieten, ci de a impune limite clare, adaptate vârstei, pentru binele copilului.