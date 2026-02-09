bărbat din boița, reținut după ce a fost prins beat la volan, fără permis

Un bărbat din localitatea Boița a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului și fără a deține permis de conducere.
Incidentul a avut loc în seara de duminică, când un echipaj rutier a observat un autoturism circulând sinuos pe DJ 106.
La oprirea mașinii pentru control, șoferul a prezentat un comportament agitat și respirație cu miros puternic de alcool. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o concentrație de peste 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Verificările în bazele de date au arătat că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În aceste condiții, polițiștii l-au condus la sediul secției pentru audieri și i-au întocmit dosar penal pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului. Ulterior, procurorul de caz a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.
