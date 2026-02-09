bătăușul din benzinărie de la sibiu s-a dat în stambă într-un club: și-a aprins țigara și s-a urcat pe mese / video

Individul care a snopit în bătaie un tânăr de 18 ani într-o benzinărie din Sibiu, în luna ianuarie, intră din nou în belele. După ce a petrecut o noapte în arest, iar mai apoi a fost plasat sub control judiciar, acesta a mers în club să petreacă, unde a făcut un show de prost gust. S-a urcat pe mese și și-a aprins țigara în interiorul localului.

Doi tineri (A. F. și A. O.), în vârstă de 25 și 27 de ani, au agresat un sibian de 18 ani într-o benzinărie din Sibiu. Ei au fost reținuți la finalul lunii trecute, iar apoi au fost plasați sub control judiciar. (DETALII AICI)

Și-a aprins țigara în club

Nu a trecut prea mult de la acel incident, că unul dintre tineri (A.O.), vrea să intre din nou în belele. Acesta s-a dat în stambă, weekendul trecut, într-un club de pe raza municipiului Sibiu. El și-a aprins țigara in interiorul localului, deși fumatul în spații publice închise este interzis prin lege. Mai mult, s-a filmat în timp ce fuma și a publicat imaginile pe o rețea de socializare.

Conform legislației în vigoare, persoanele care fumează în interiorul spațiilor publice închise, precum baruri, cluburi, cafenele, riscă amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. De asemenea, proprietarii acestor spații riscă și ei sancțiuni, prima abatere fiind pedepsită cu 5.000 de lei. De la a treia abatere, pe lângă amenda de 15.000 lei, se poate decide închiderea punctului de lucru.