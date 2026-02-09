casele „de la țară” nu mai sunt ieftine: cu banii de un apartament în sibiu îți iei o locuință la cristian, șelimbăr sau șura mare

Piața imobiliară din Sibiu traversează o perioadă de dezechilibru, în care cererea pentru locuințe se mută tot mai mult către zonele limitrofe ale orașului. Casele din localitățile din jurul Sibiului au devenit o alternativă reală pentru cumpărători, printre preferințe fiind Șelimbăr, Șura Mare și Cristian.

Agenții imobiliari au observat că sibienii cu bugete de până la 200.000 de euro nu mai găsesc case în Sibiu, iar chiar și apartamentele au ajuns la valori comparabile cu cele ale caselor individuale din afara orașului. „Clienții cu bugete până în 200.000 de euro nu găsesc case în interiorul orașului. La acest nivel de preț vorbim deja de un penthouse în Sibiu”, spun reprezentanții din piață.

În acest context, localități precum Șelimbăr, Șura Mare, Șura Mică și Cristian au devenit extrem de atractive. Totuși, Șelimbărul, una dintre cele mai căutate zone în ultimii ani, a ajuns la rândul său destul de scump. Aici, un duplex poate ajunge la 230.000 de euro, iar prețurile continuă să crească. Specialiștii estimează că Cristianul ar putea deveni, în următorii 2–3 ani, „noul Șelimbăr”, cu prețuri care vor atinge pragul de 200.000 de euro pentru o casă.

Un exemplu concret al acestei tendințe vine din zona Cristianului, undemai multe case urmează să se construiască. „Avem o statistică clară, ținând cont că și construim. Urmează să dezvoltăm spre Cristian un proiect cu 50 de locuințe individuale, case la cheie, cu prețuri care ajung la aproximativ 200.000 de euro”, explică dezvoltatorii din domeniu.

La Cristian mai ieftin decât la Șelimbăr

Prețurile locuințelor din apropierea Sibiului variază semnificativ în funcție de zonă, tipul construcției și facilitățile oferite. De exemplu, în localitatea Cristian, o casă tip duplex cu o curte de aproximativ 340 de metri pătrați este scoasă la vânzare pentru 235.000 de euro. Fiecare unitate locativă are o suprafață utilă de 103 metri pătrați, un regim de înălțime Parter + Pod, podul fiind izolat cu vată bazaltică. Proprietatea dispune, de asemenea, de două locuri de parcare în curte.

În Șelimbăr, una dintre cele mai scumpe zone limitrofe ale Sibiului, prețurile sunt considerabil mai ridicate. O casă individuală situată în zona Brana, dotată cu jacuzzi, ajunge la 590.000 de euro. Locuința are o suprafață utilă de 240 de metri pătrați și este amplasată pe un teren generos de 953 de metri pătrați, cu deschidere la două străzi și două accese auto, fiind potrivită atât pentru locuit, cât și pentru investiție.

Tot peste pragul de 200.000 de euro se situează și o casă individuală din Șura Mare. Este vorba despre o locuință modernă, construită pe un singur nivel, amplasată în zona Colina – Șura Mare, la mai puțin de 4 kilometri de Sibiu, într-un cartier nou și liniștit. Casa are o suprafață de 120 de metri pătrați și se adresează familiilor care își doresc confort, dar și proximitatea față de oraș.

Tot mai limitată oferta pentru casele la sat. „Se vând între vecini”

Comparativ cu anii anteriori, schimbările sunt semnificative. Până în 2020, casele din mediul rural aveau prețuri mult mai accesibile. „Se găseau case la țară cu 30.000–40.000 de euro, chiar și cu 2.000 de metri pătrați de teren, însă acestea necesitau renovări”, spun agenții imobiliari. Astăzi, chiar și localități aflate la 30 de kilometri de Sibiu, precum Săliștea Sibiului sau Amnaș, au prețuri mult mai ridicate, între 90.000 și 100.000 de euro pentru o casă cu structură solidă, iar oferta este tot mai limitată.

Cererea se extinde și către zone precum Ruși, Slimnic sau localitățile de pe direcția Mediașului, unde proprietățile se vând rapid. „Oferta nu mai este la fel de mare ca înainte de 2020. Multe tranzacții se fac direct între vecini, fără a mai ajunge în mediul online. Sunt persoane care merg din sat în sat și întreabă localnicii dacă vând. La prețul real, proprietățile se tranzacționează”, spun specialiștii.

Piața imobiliară din Sibiu, supraevaluată

Agentul imobiliar Marian Floricu, de la Atum Imobiliare, consideră că piața din Sibiu este supraevaluată: „Piața imobiliară din Sibiu a depășit puterea de achiziție a sibianului. Construcțiile noi au crescut din cauza TVA-ului, însă apartamentele vechi urmează același trend, ceea ce nu este corect. Avem un anumit nivel de salarizare în Sibiu, dar prețurile au crescut artificial, mai ales la construcțiile vechi”.

Aceeași tendință este confirmată și de agentul imobiliar Silviu Gorun. „Zonele limitrofe ale Sibiului au devenit foarte căutate pentru varianta de case, datorită prețului mai redus. Cererea se întinde din Cisnădie spre Șura Mică și chiar Cristian. Prețurile variază în funcție de proprietate – construcții noi, case individuale sau duplex – și se situează, în general, între 150.000 și 170.000 de euro”.

Prin urmare, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor din oraș, tot mai mulți sibieni aleg să se mute în localitățile din jur, unde pot achiziționa case noi, la cheie, la prețuri comparabile cu un apartament din Sibiu, dar cu mai mult spațiu și confort.

