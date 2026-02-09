csc șelimbăr mai parafează un transfer: au adus un fundaș central

Echipa de Liga 2, CSC Șelimbăr îl va transfera pe fundașul central Tudor Telcean, care ultima dată a evoluat la Ceahlăul Piatra Neamț.

După plecarea lui Raul Gherman, CSC Șelimbăr găsit soluția optimă de înlocuire și va aduce tot un stoper tânăr, pe Tudor Telcean (24 ani). Acesta a mai evoluat pentru o scurtă perioadă la Șelimbăr, în 2022. Anunțul transferului a fost făcut de jurnalistul Emanuel Roșu.

Fost internațional de U 18, U 19 și U 21, Telcean este al treilea transfer al iernii pentru ”călăreții roșii”, după Vuc și Mihart, ambii de la FC Hermannstadt.

În prima parte a acestui sezon, fundașul a bifat 4 meciuri pentru Ceahlăul, totalizând 328 de minute.

În cariera sa, Tudor Telcean a mai evoluat la U Cluj, FC Argeș, Poli Iași, Unirea Dej, SCM Zalău și Ceahlăul.