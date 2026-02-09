dosarul kreiner - unul dintre inculpați o acuză pe concubină de crimă: „ea este criminala diabolică” / video

Unul dintre inculpații în dosarul Kreiner a făcut declarații șocante. Acesta a acuzat-o de crimă pe Adriana Viliginschi, fosta concubină a omului de afaceri.

Zuleam Costinel Cosmin, Laurențiu Ghiță și Marian Cristian Minae, cei trei inculpați în cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, au fost aduși luni în fața instanței, la Curtea de Apel Alba Iulia, pentru prima dată împreună. Procesul în care aceștia au fost judecați s-a încheiat pe fond la Tribunalul Alba, ei fiind condamnați la închisoare pe viață, respectiv la 30 de ani închisoare, dar fiecare dintre cei trei a formulat apel împotriva sentinței. Luni se judecă așadar apelul, dosarul fiind reanalizat, iar probele reevaluate.

La ieșirea din sala de judecată, încătușat și flancat de mai mulți oameni ai legii, Laurențiu Ghiță, unul dintre inculpați, a făcut declarații șocante. El a acuzat-o pe Adriana Viliginschi de uciderea omului de afaceri.

„A fost prins (n.red.: adevăratul criminal), l-ați văzut. Adriana Kreiner este criminala. Ea este 100%. A făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi. Nu (n.red.: nu am vorbi cu ea despre crimă). (…) Ea este criminala diabolică, numai un om bolnav mintal poate să facă așa ceva”, a spus Ghiță la ieșirea din sala de judecată.

Vă reamintim că Adrian Kreiner a murit în noiembrie 2023, după ce a fost tâlhărit în propria casă din Sibiu de către trei indivizi mascați care l-au supus unor violențe extreme pentru a sustrage bunuri de valoare. Concubina acestuia se afla tot în interiorul vilei în momentul atacului, dar s-a ascuns într-un dulap.

De precizat este că, în cursul zilei de vineri, Adriana Viliginschi, fostă concubină a lui Adrian Kreiner, a fost reținută, iar ulterior plasată în arest preventiv, fiind cercetată pentru complicitate la omor. Ea ar fi ajutat-o pe Amiana Paștină să își ucidă mama. (DETALII AICI)



