dosarul kreiner: zuleam, ghiță și minae rămân în arest preventiv și s-a stabilit un nou termen de judecată

Zuleam Costinel Cosmin, Laurențiu Ghiță și Marian Cristian Minae rămân în continuare în arest preventiv. Cei trei inculpați acuzați că l-au omorât pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner vor ajunge din nou în fața instanței în luna martie.

Cei trei inculpați, judecați în dosarul jafului de la Sibiu, au fost aduși în fața instanței, luni, 9 februarie, pentru prima dată împreună. Procesul acestora se încheiase pe fond la Tribunalul Alba, iar aceștia fuseseră condamnați la închisoare pe viață, respectiv 30 de ani închisoare. Toți 3 au formulat apel împotriva sentinței, astfel că luni aceasta s-a judecat la Curtea de Apel Alba Iulia.

Curtea de Apel Alba Iulia a menținut însă măsura arestării preventive a celor trei inculpați, hotărârea instanței fiind definitivă. Prin urmare, judecarea cauzei în apel va continua tot la curte, următorul termen de judecată fiind stabilit pentru data de 4 martie 2026.

Adriana Viliginschi, acuzată de un inculpat că l-ar fi ucis pe Kreiner

La ieșirea din sala de judecată, Laurențiu Ghiță, unul dintre cei trei inculpați, a făcut declarații șocante. El a acuzat-o pe Adriana Viliginschi, fostă concubină a lui Adrian Kreiner, că l-ar fi omorât pe omul de afaceri sibian. „A fost prins (n.red.: adevăratul criminal), l-ați văzut. Adriana Kreiner este criminala. Ea este 100%. A făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi. Nu (n.red.: nu am vorbi cu ea despre crimă). (…) Ea este criminala diabolică, numai un om bolnav mintal poate să facă așa ceva”, a spus Ghiță la ieșirea din sala de judecată. (DETALII AICI)

Vă reamintim că, în cursul zilei de vineri, Adriana Viliginschi, fosta concubină a lui Adrian Kreiner, a fost reținută, iar ulterior plasată în arest preventiv, fiind cercetată pentru complicitate la omor în dosarul crimei pentru avere. Ea ar fi ajutat-o pe Amiana Paștină să își ucidă mama. (DETALII AICI)