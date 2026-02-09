Elevii din trei județe sunt deja în vacanță, însă cei din județul Sibiu vor începe săptămâna de pauză puțin mai târziu.
Vacanța de iarnă târzie, cunoscută și ca vacanța din februarie, este stabilită la nivel local de către inspectoratele școlare, cu condiția ca aceasta să fie programată în intervalul 9 februarie – 1 martie.
Primii elevi care au intrat în vacanță sunt cei din Cluj, Timiș și Bistrița-Năsăud, care nu vor avea cursuri între 9 și 15 februarie. Elevii din județele Sălaj, Bihor, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Dolj, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Brașov, Prahova, Ilfov, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași și din București se află în vacanță în perioada 16-22 februarie.
Județul Sibiu va intra în vacanța de iarnă doar în perioada 23 februarie – 1 martie 2026.
Ultima oră
- Junior de la FC Hermannstadt, rănit grav după ce a căzut cu trotineta în parc acum 35 de minute
- Elevii din Sibiu se pregătesc de vacanța de schi: când vor fi liberi acum o oră
- Balul Balurilor Sibiu, din nou în centrul scandalului: minori, alcool și manele. Psiholog: „Abia se țineau pe picioare” / video acum o oră
- Muncitorul peste care s-a surpat un mal de pământ: medicii l-au lăsat să plece acasă acum o oră
- Profesoară de canto din Sibiu, concurentă la Eurovision. Maria e optimistă: ”Sper să câștig” acum o oră