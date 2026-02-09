elevii din sibiu se pregătesc de vacanța de schi: când vor fi liberi

Elevii din trei județe sunt deja în vacanță, însă cei din județul Sibiu vor începe săptămâna de pauză puțin mai târziu.

Vacanța de iarnă târzie, cunoscută și ca vacanța din februarie, este stabilită la nivel local de către inspectoratele școlare, cu condiția ca aceasta să fie programată în intervalul 9 februarie – 1 martie.

Primii elevi care au intrat în vacanță sunt cei din Cluj, Timiș și Bistrița-Năsăud, care nu vor avea cursuri între 9 și 15 februarie. Elevii din județele Sălaj, Bihor, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Dolj, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Brașov, Prahova, Ilfov, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași și din București se află în vacanță în perioada 16-22 februarie.

Județul Sibiu va intra în vacanța de iarnă doar în perioada 23 februarie – 1 martie 2026.