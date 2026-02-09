fără concedieri la biblioteca astra: directorul răzvan pop explică situația

În contextul unor informații potrivit cărora peste 1.500 de bibliotecari din România riscă să-și piardă locul de muncă, directorul Răzvan Pop a explicat și situația de la Sibiu. Aici, lucrurile nu sunt așa grave.

Mediul rural resimte cel mai dur efectele reducerilor din sistemul de biblioteci: una din zece biblioteci comunale a dispărut în doar trei ani, iar în multe comune funcționează un singur bibliotecar, astfel că eliminarea postului echivalează practic cu închiderea instituției.

Totuși, la Sibiu nu sunt motive de îngrijorare, deși Biblioteca Astra funcționează cu personal redus. Din 84 de posturi prevăzute în organigramă, doar 45 sunt ocupate. Referitor la situația națională, Răzvan Pop a declarat că situația este mult mai gravă și persistă de ani buni, iar soarta bibliotecarilor este pecetluită, aceștia urmând să dispară, cu sau fără măsuri de austeritate.

„La Biblioteca Astra nu au existat astfel de discuții cu reprezentanții Consiliului Județean. Din păcate, în mediul rural și în general la nivel național, situația este mult mai gravă și este așa de ani buni. De multe ori cifrele sunt camuflate. Adevărul este că, în mod real, sunt mult mai puțini bibliotecari. Cifrele sunt cele „de pe hârtie”. De cele mai multe ori locurile nu sunt ocupate.

De exemplu, în organigrama BJ ASTRA sunt 84 de poziții, dar noi suntem 45 cu toții. În alte cazuri, mai ales în mediul rural și urban mic, bibliotecarul este detașat într-o altă poziție în cadrul Primăriei. De aceea spun că deja multe din acele posturi sunt pur teoretice. Ei de mult nu mai există de facto. Vor dispărea bibliotecari, cu austeritate sau nu, pentru că nu există niciun interes în dezvoltarea unui mediu cultural coerent în România”, a declarat Răzvan Pop, directorul Bibliotecii Astra Sibiu.

Situația națională este una alarmantă

Între 2022 și 2024, Sistemul Național de Biblioteci a pierdut 267 de biblioteci, majoritatea în mediul rural, iar reducerile guvernamentale vizează aproape 4.000 de bibliotecari. Potrivit datelor oficiale, între 397 și 1.588 dintre aceștia riscă să-și piardă locul de muncă. Salariile bibliotecarilor reprezintă doar 0,00048% din PIB-ul României, arătând că impactul bugetar al reducerilor este extrem de redus.

