finala europa league din 2028 sau 2029, șanse mari să se dispute pe ”național arena”

Federația Română de Fotbal a anunțat luni că a transmis prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională din București.

Proiectul este susținut atât de Primăria Municipiului București, cât și de Guvernul României, care și-au asumat un rol activ în demers. Executivul a declarat evenimentul de interes public și importanță națională, subliniind impactul strategic asupra imaginii României.

Potrivit Mediafax, Primăria Capitalei a precizat că sprijină modernizarea infrastructurii Arenei Naționale, investițiile necesare fiind incluse în planurile de dezvoltare ale administrației locale.

UEFA va analiza dosarele depuse și va anunța orașele gazdă pentru edițiile din 2028 și 2029 în luna iunie. Până atunci, finalele din următorii doi ani sunt programate la Istanbul (2026) și Frankfurt (2027).

Arena Națională din București a mai găzduit finala UEFA Europa League în 2012, atunci când Atlético Madrid a învins Athletic Bilbao cu scorul de 3-0.