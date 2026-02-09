fostul soț a încălcat ordinul de protecție: bărbat reținut la avrig

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au reținut pentru 24 de ore un bărbat în vârstă de 32 de ani, cercetat într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de încălcare a măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

Incidentul a avut loc la data de 6 februarie, atunci când polițiștii au fost sesizați cu privire la declanșarea unei alerte SOS pe dispozitivul de monitorizare SIME, alertă generată de o femeie de 45 de ani, din Avrig.

Echipajele de poliție s-au deplasat de urgență la locuința femeii, iar în urma verificărilor efectuate și a discuțiilor purtate cu aceasta, a rezultat că fostul soț, față de care instanța de judecată a emis un ordin de protecție, i-ar fi trimis mesaje audio pe telefonul mobil. Potrivit sesizării, mesajele conțineau injurii și amenințări, fapte ce ar încălca măsurile stabilite prin ordinul de protecție aflat în vigoare.

În baza probelor administrate în cauză, la data de 8 februarie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.