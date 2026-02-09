imagini șocante la șelimbăr - 4 adolescenți drogați, aproape în stare de inconștiență: ”nu se mai țineau pe picioare” / video

Patru adolescenți au fost filmați ieri, 8 februarie, căzuți sau abia menținându-se pe picioare, lângă o scară de bloc din Șelimbăr. Martorii susțin că aceștia ar fi consumat substanțe interzise.

Un cititor Ora de Sibiu a declarat că aceștia și-au făcut apariția acum două zile, în zona străzii Doamna Stanca din Șelimbăr, lângă blocurile din spatele magazinului Dedeman. Atunci, acesta a ales să cheme ambulanța, pentru că tinerii abia se mai țineau pe picioare și erau incoerenți.

Conform SAJ, aceștia au fost solicitați să intervină sâmbătă, 7 februarie, în zona magazinului Dedeman

“Un echipaj de tip B a intervenit la adresa indicată pentru un tânăr de 18 ani. Echipajul SAJ a monitorizat funcțiile vitale ale pacientului, iar acesta a refuzat transportul la spital. Intervenția a avut loc pe 7 februarie, la ora 11:00.” a transmis SAJ SIBIU

Locuitorii din zonă trag un semnal de alarmă

Deși cazul este unul grav, în care oricare dintre acești tineri își putea pierde cunoștința sau viața, locuitorii au rămas stupefiați când au văzut că deși au fost implicate autoritățile locale, cazul nu a fost pe deplin rezolvat. După doar două zile de la chemarea ambulanței, tinerii s-au reîntors în zonă, unde ar fi consumat din nou substanțe interzise.

Conform unei filmări de la fața locului, se poate observa cum patru tineri, cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani, sunt căzuți la pământ, având dificultăți locomotorii. Cel mai probabil, aceștia au consumat alcool sau alte substanțe interzise.

Locatarii din zonă i-au rugat în mod repetat să părăsească zona însă aceștia se reîntorc. Mai mult, aceștia își fac nevoile fiziologice în zonă și fac gălăgie.

Poliția nu a găsit substanțe ilegale

Solicitați de medicii de pe ambulanța SAJ, polițiștii sibieni s-au deplasat la fața locului și au identificat un tânăr de 18 ani din Sibiu, care se simțea rău. În urma controlului corporal din data de 7 februarie, nu au fost găsite substanțe asupra acestuia, iar tânărul a refuzat transportul la spital. Totuși, în zonă a rămas doar tânărul care se simțea cel mai rău, în timp ce prietenii săi au fugit rapid la vederea girofarelor.

“La data de 7 februarie a.c., în jurul orei 11:15, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Șelimbăr au fost sesizați prin SNUAU 112, de către un echipaj medical, cu privire la faptul că un tânăr ar putea prezenta simptomele unei persoane consumatoare de substanțe interzise, pe strada Doamna Stanca din localitatea Șelimbăr.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat un echipaj medical, care a fost solicitat să intervină pentru acordarea de îngrijiri medicale și un tânăr de 18 ani, din Sibiu, care s-ar fi simțit rău.

În cauză, s-a procedat la efectuarea controlului corporal, în urma căruia nu au fost găsite substanțe interzise asupra tânărului. Acesta a refuzat transportul la spital.” a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ SIBIU, Rugaci Alecsandra