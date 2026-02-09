junior de la fc hermannstadt, rănit grav după ce a căzut cu trotineta în parc

Un adolescent a căzut cu o trotinetă electrică în parcul Sub Arini. Accidentul a avut loc duminică dimineața, iar tânărul a fost dus la spital.

Băiatul se plimba cu trotineta pe una dintre aleile din parcul Sub Arini. La un moment dat, în apropiere de Spitalul Militar, s-a dezechilibrat și a căzut. Martorii povestesc că tânărul s-a rănit grav. El este junior la FC Hermannstadt. „Am fost martor la un accident în parc, un tânăr a căzut pe de pe o trotinetă electrică, acesta era inconștient și avea convulsii. Menționez ca acesta era junior la FC Hermannstadt”, a transmis un cititor Ora de Sibiu.

Oamenii care au văzut accidentul au cerut mai întâi ajutor la Spitalul Militar, iar în paralel au sunat la 112. Un echipaj SMURD s-a deplasat la fața locului.

„Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe Bulevardul Victoriei pentru a acorda îngrijiri medicale unui băiat în vârstă de aproximativ 17 ani care a căzut cu trotineta. Acesta a suferit un traumatism cranian”, a precizat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Tânărul a fost transportat la CPU Luther, fiind conștient.