moment special pentru sibianca steliana nistor: campioana olimpică a devenit mamă / foto

O nouă etapă plină de emoție începe pentru Steliana Nistor, campioana olimpică și multiplă medaliată la nivel european și mondial.

După aproximativ trei ani de la căsătorie, Steliana Nistor a devenit mamă. Ea a născut o fetiță sănătoasă, asistată de o echipă de medici de la o clinică privată din Sibiu.

“Am simțit încredere și siguranță în fiecare moment. A fost o experiență trăită cu emoție și liniște, pentru care sunt profund recunoscătoare” a declarat Steliana Nistor

Steliana Nistor, originară din Sibiu, este una dintre cele mai valoroase gimnaste românce: medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing 2008, dublă vicecampioană mondială la bârnă și individual compus (Stuttgart 2007) și multiplă campioană europeană (Clermont-Ferrand 2008). După retragerea din competiții, a devenit antrenoare în Sibiu și Norvegia.

Cariera sportivei a început la vârsta de 5 ani, la Clubul Sportiv Școlar Sibiu, și s-a remarcat rapid: în 2001 a câștigat titlul absolut și aurul la paralele și bârnă, iar în 2004 a devenit campioană europeană absolută la junioare. Ulterior, a făcut parte din lotul național de senioare, cucerind medalii la Campionate Europene și Mondiale, culminând cu bronzul olimpic la Beijing 2008.

Astăzi, Steliana Nistor își continuă misiunea, dar în rolul de mamă, alături de fetița ei și de soțul său, combinând pasiunea pentru gimnastică cu bucuria familiei.