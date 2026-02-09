muncitorul peste care s-a surpat un mal de pământ: medicii l-au lăsat să plece acasă

Muncitorul peste care s-a surpat un mal de pământ la Buia, în timp ce efectua o lucrare, se simte mai bine. El a fost lăsat să plece acasă.
Bărbatul în vârstă de aproximativ 37 de ani a fost surprins sub un mal de pământ în timp ce efectua o lucrare la Buia, județul Sibiu. El a fost transportat la Spitalul Județean marți cu un traumatism toracic și a fost internat în secția Neurochirurgie.
Din fericire, după doar 3 zile de spitalizare, muncitorul s-a însănătoșit, motiv pentru care a fost lăsat să plece acasă. „Pacientul a fost externat în data de 6 februarie”, transmit reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.
