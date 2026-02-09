mutare șoc la fc hermannstadt: căbuz dat la schimb cu lazar, la fc argeș

În ultima zi de transferuri, FC Hermannstadt a mai perfectat un transfer bombă și l-a luat pe portarul David Lazar de la FC Argeș, oferindu-l la schimb pe Cătălin Căbuz!

Sibienii au încercat fără succes în ultimele zile să îl aducă pe Lukas Zima, de la FCSB, mai ales că Dorinel Munteanu și-a dorit mult un alt portar. Până la urmă, FC Hermannstadt a negociat cu fostul președinte al clubului, Dani Coman, un schimb total surprinzător cu FC Argeș.

Astfel, FC Hermannstadt l-a cedat definitiv pe Cătălin Căbuz (29 ani), portar care a suferit recent o accidentare care îl va ține pe tușă câteva săptămâni. El a încasat 35 de goluri în 23 de partide în campionat în acest sezon.

Foto: Sport Pictures

”Mulțumim pentru tot, Cătălin Căbuz! Bine ai venit la FCH, David Lazar!

A.F.C. Hermannstadt și F.C. Argeș au ajuns la un acord cu privire la un schimb de fotbaliști cu caracter definitiv. Astfel, goalkeeperul Cătălin Căbuz va fi cedat la gruparea piteșteană, clubul nostru păstrând procente din următorul transfer, iar goalkeeperul David Lazar a semnat cu FCH pentru un sezon si jumătate.

David are 34 de ani și este unul dintre cei mai experimentați fotbaliști din Superliga. Fostul internațional român are pe CV echipe ca Pandurii Tg. Jiu, F.C.Botoșani, Astra Giurgiu, Universitatea Craiova – cu care a câștigat SuperCupa României în sezonul 2021-2022, F.C. Buzău, F.C. Argeș și Vejle BK din Danemarca.

David Lazar a fost titularul de drept în acest sezon în poarta celor de la F.C. Argeș. A bifat 21 de meciuri în Superliga, 11 dintre ele fără gol primit” se arată în comunicatul oficial al sibienilor.

Lazar nu a fost între buturile argeșenilor la ultimul meci de campionat, 3-1 la Mioveni cu FC Hermannstadt. La sibieni a apărat Muțiu, Căbuz fiind indisponibil.

În această iarnă, FC Hermannstadt a oficializat o serie lungă de plecări: Căbuz (FC Argeș), Nana Antwi (Beitar Ierusalim), Bejan, Biceanu, Oroian (la pachet la ASA Tg. Mureș), Vuc, Mihart (CSC Șelimbăr) și Selimovic.