Polițiștii sibieni au continuat, în perioada 6-8 februarie, acțiunile pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la legislația rutieră, bilanțul fiind unul consistent.
În urma controalelor desfășurate pe drumurile publice din județ, oamenii legii au constatat 10 infracțiuni la regimul circulației rutiere. Totodată, au fost reținute 35 de permise de conducere, dintre care 8 pentru conducere sub influența alcoolului și 5 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h.
De asemenea, polițiștii au retras 45 de certificate de înmatriculare.
Pe linie contravențională, au fost aplicate peste 930 de sancțiuni, cele mai multe pentru depășirea regimului legal de viteză – 253 de cazuri – și pentru neutilizarea centurii de siguranță – 137 de sancțiuni. Valoarea totală a amenzilor aplicate depășește 349.000 de lei.
Exemple relevante din cadrul acțiunilor:
Ieri, 8 februarie, în jurul orei 16:00, polițiștii Secției nr. 4 Porumbacu de Jos au oprit pentru control, pe DN1, un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani, din localitate. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Un alt caz a fost înregistrat la data de 7 februarie, în jurul orei 09:20, în municipiul Sibiu. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au oprit pentru control o autoutilitară care circula pe strada Ocnei, la volan aflându-se un bărbat de 54 de ani, din Sibiu. În urma verificărilor, s-a constatat că acesta avea suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.
