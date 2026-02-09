Sistemul Național de Biblioteci din România a înregistrat pierderi semnificative între 2022 și 2024, cu 267 de biblioteci dispărute, în special în mediul rural.
Reducerile guvernamentale vizează aproape 4.000 de bibliotecari, dintre care între 397 și 1.588 riscă să-și piardă locul de muncă.
Potrivit Edupedu, conform datelor oficiale transmise de Comisia Națională a Bibliotecilor și de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, salariile bibliotecarilor reprezintă doar 0,00048% din PIB-ul României, ceea ce arată că impactul bugetar este extrem de redus.
Bibliotecile rurale, cele mai afectate
- Una din zece biblioteci comunale a dispărut în doar trei ani.
- În multe comune există un singur bibliotecar, iar eliminarea postului echivalează cu închiderea bibliotecii.
- Numărul bibliotecilor comunale a scăzut de la 1.630 în 2022 la 1.484 în 2024.
Distribuția bibliotecilor pe tipuri și mediu
|Tip bibliotecă
|2022
|2023
|2024
|Total
|8.372
|8.263
|8.105
|Biblioteci naționale
|3
|3
|3
|Universitare
|90
|90
|89
|Specializate
|343
|324
|315
|Școlare
|6.022
|5.993
|5.940
|Publice
|1.914
|1.853
|1.758
|Județene
|41
|41
|41
|Municipale și orășenești
|243
|236
|233
|Comunale
|1.630
|1.576
|1.484
Personalul bibliotecilor
- În 2024, 9.115 persoane lucrau în biblioteci, majoritatea femei și personal de specialitate.
- În mediul urban: 6.762 angajați, în rural: 2.353.
- Salariile bibliotecarilor în 2024 au însumat 408.780.919 lei, fără bibliotecile școlare.
Investiții pentru modernizare și digitalizare
În ciuda reducerilor, mai multe județe au accesat fonduri europene pentru transformarea bibliotecilor în hub-uri digitale:
- Județul Bihor: 12,7 milioane lei
- Județul Dolj: 11,5 milioane lei
- Județul Maramureș: 12,3 milioane lei
- Județul Brașov: 12,7 milioane lei
- Alte județe și comune au primit sume între 1,3 și 2,8 milioane lei pentru modernizarea și dotarea bibliotecilor.
Concluzie
Reducerea personalului din biblioteci afectează direct accesul la cultură și educație în comunitățile mici, unde un singur bibliotecar asigură funcționarea unei instituții esențiale. În timp ce investițiile digitale încearcă să aducă modernizare, ele nu compensează pierderea bibliotecarilor din rural.
FOTO Asociația Bibliotecarilor din România
