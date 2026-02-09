peste 200 de piloni de delimitare, distruși la mediaș: apel public pentru identificarea vinovaților / foto

Peste 200 de stâlpi de protecție amplasați pe drumul Mediaș – Ighișul Nou, precum și în alte zone ale orașului, au fost distruși și au trebuit înlocuiți. Situația a fost semnalată de primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, care anunță că autoritățile încearcă să identifice făptașii.

Edilul orașului Mediaș a realizat o postare online în care se arată indignat de gesturile de vandalism, respectiv distrugerea a peste 200 de piloni de delimitare și face un apel public către cetățeni, în speranța că persoanele responsabile vor fi identificate cu ajutorul comunității.

„Așa înțeleg unii concetățeni de-ai noștri să își consume energia. Dacă dețineți informații cu privire la persoanele care au făcut acest gest, vă rog să vă adresați Poliției Locale, Poliției Municipale sau Primăriei Mediaș”, a transmis Gheorghe Roman, pe pagina sa de Facebook.