președinta consiliului județean invită parlamentarii din sibiu la o dezbatere publică despre noul spital județean: „să demonstreze cum au susținut acest proiect”

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, i-a invitat public pe liderii organizațiilor politice din județ și pe parlamentarii sibieni la o dezbatere privind parcursul proiectului Noului Spital Județean Sibiu.

„Am constatat că, din păcate, cea mai dorită investiție a sibienilor, construirea de la zero a unui spital județean, este excesiv politizată. Fiecare pare să aibă propria versiune asupra acestui proiect, însă adevărul este unul singur. Tocmai de aceea, am propus organizarea unei întâlniri în care, pe baza unor argumente concrete, fiecare participant să arate ce a făcut și ce intenționează să facă pentru ca sibienii să beneficieze de un spital nou. Practic, invit politicienii și parlamentarii sibieni să demonstreze cum au susținut și cum vor sprijini investiția Noului Spital”, a declarat Daniela Cîmpean.

Potrivit șefei CJ, „un astfel de proiect nu este responsabilitatea doar a unei autorități, fiecare are o responsabilitate și pârghii ca să se poate implementa proiectul”. Cîmpean a adăugat că scopul ei, ca președinte de consiliu, este ca proiectul acestui spital, de care au nevoie sibienii, să se implementeze.

Întâlnirea cu politicienii, la care au fost invitați și reprezentanți ai mass-mediei, va avea loc joi, 12 februarie, de la ora 13:00, în Sala Senatului din cadrul Facultății de Medicină din Sibiu, strada Lucian Blaga nr. 2A.

Vă reamintim că deputata PNL de Sibiu, Raluca Turcan, a declarat vineri, 30 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Sibiu, că lipsa unui consens politic real a blocat, în timp, unul dintre cele mai importante proiecte pentru județ: construcția unui nou Spital Județean. (DETALII AICI)

