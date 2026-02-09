prima reacție a lui căbuz după plecarea de la fc hermannstadt: ”merg la mai bine”

După doi ani și jumătate la FC Hermannstadt, Cătălin Căbuz merge la FC Argeș, unde a fost dorit cu insistență de Dani Coman, fostul conducător al clubului sibian.

FC Hermannstadt și FC Argeș au surprins Superliga în ultima zi de transferuri, când au făcut schimb de portari. Sibienii l-au cedat pe Cătălin Căbuz (29 ani) la schimb cu David Lazar (34 ani).

Cătălin Căbuz spune că nu s-a opus plecării, mai ales că viitorul sibienilor în Superliga este incert.

”A fost o decizie de comun acord între FC Hermannstadt și FC Argeș, dacă nu era așa, nu plecam. A fost o variantă apărută pe ultima sută de metri din mercato. Am vorbit cu Dani Coman, cu el am ținut legătura zilele acestea. M-am gândit ce a mai bine pentru mine și familie și am luat această decizie, merg la mai bine din punct de vedere sportiv, nu mă refer la bani” a spus Căbuz pentru Ora de Sibiu.

”Sper ca Sibiul să se salveze”

Fostul portar al lui FC Hermannstadt a fost luni de dimineață la antrenamentul sibienilor și și-a luat ”la revedere” de la colegi. Speră să joace contra lor și în sezonul viitor. ”Mi-aș dori ca FC Hermannstadt să se salveze, am jucat aici doi ani și jumătate. Sper să fie mai bine organizați și sezonul viitor să nu mai ajungă în această situație, pentru că e greu și din punct de vedere psihic.”

”Sezonul trecut, cel mai reușit”

Fostul portar al lui FC Hermannstadt crede că sezonul trecut a fost cel mai bun și pentru el la echipa de pe malul Cibinului.

Foto: Robert Bîrsan

”Am doi ani și jumătate la Sibiu, cred că sezonul trecut a fost cel mai reușit din toate punctele de vedere. Am terminat pe 7 și am jucat finala Cupei” a mai declarat goalkeperul.

Cătălin Căbuz va pleca luni seară spre Pitești, după ce a semnat pentru un an și jumătate cu argeșenii. Fostul portar al sibienilor a suferit o leziune minoră în prima repriză a meciului cu Rapid și își va putea relua antrenamentele peste câteva zile.

”Am luat această decizie după meciul cu Hermannstadt, Lazar nu a mai fost titular și a dorit să plece, mai ales că el este cu familia din Sibiu” a explicat și Dani Coman, președintele argeșenilor.

FC Hermannstadt va miza pe finalul acestui sezon pe David Lazăr, un jucător care are familia la Sibiu.