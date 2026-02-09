profesoară de canto din sibiu, concurentă la eurovision. maria e optimistă: ”sper să câștig”

Maria Bîrsan, artistă și profesoară de canto din Sibiu, cunoscută publicului sub numele de scenă Kame, este una dintre participantele la Eurovision. Tânăra va urca pe scenă cu o melodie interpretată în limba română, intitulată „Cântă, Românie!”, o piesă care pune în valoare identitatea și tradițiile naționale.

Dragostea Mariei pentru muzică a apărut încă din copilărie, când a descoperit că moștenește talentul artistic din familie, de la străbunica sa. Încă din primii ani de școală a fost remarcată pentru calitățile vocale, fiind aleasă constant să cânte în corurile școlii și participând la numeroase concursuri de talent. Aceste experiențe au motivat-o să urmeze o carieră în muzică.

„Sunt plină de emoții și foarte entuziasmată. Urmăresc Eurovisionul de când eram mică și am visat mereu să ajung pe această scenă. Anul acesta am luat decizia să particip, iar familia mea este foarte mândră de mine. Mă pregătesc zilnic. Cânt de mică, dar mai serios din liceu. Cea mai mare inspirație vine de la străbunica mea, de la ea am moștenit talentul. Semifinala va avea loc marți, de la ora 11.00. Sunt în total 68 de participanți. Sper să câștig, aș fi foarte fericită. «Cântă, Românie!» simbolizează exact cum vedem noi România, cu tradițiile și frumusețile ei”, a declarat Maria Bîrsan.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Drumul firesc a dus-o către studii de specialitate, finalizând atât licența, cât și masterul la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, unde și-a șlefuit tehnica vocală și și-a dezvoltat identitatea artistică. Pe parcursul anilor de studiu a fost soprană în corul universității, experiență care i-a consolidat disciplina muzicală, auzul armonic și bucuria de a cânta în ansamblu.

În prezent, Maria locuiește în Sibiu, oraș care a devenit noul său „acasă” și locul în care îmbină cariera artistică cu cea pedagogică. Este profesoară de canto la Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu”, unde lucrează cu elevi de toate vârstele, pe care îi ghidează să își descopere și să își dezvolte potențialul vocal.

Pe lângă activitatea didactică, artista este activă și în zona de creație muzicală. De-a lungul anilor a compus numeroase piese, iar prima sa melodie lansată, „This Love”, este disponibilă pe YouTube și marchează debutul său oficial în mediul muzical online.

Participarea la Eurovision reprezintă un moment definitoriu în parcursul său artistic. „Pentru mine, Eurovisionul înseamnă enorm. Este un vis pe care îl port în suflet de când eram mică”, a mai spus artista. Piesa „Cântă, Românie!”, cu care concurează în semifinală, are versurile scrise chiar de ea și transmite emoție, mândrie și identitate națională. Producția muzicală a fost realizată de YOUnique Sound Studio, iar contribuția lui Radu Nechifor, la nai, aduce melodiei un autentic aer folcloric.