Profesorii universitari din Sibiu pichetează Prefectura vineri, de la ora 11.00. Sindicaliştii din Educaţie protestează față de măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar, care influenţează salarizarea și condiţiile de muncă.

Profesorii universitari din cadrul Universității „Lucian Blaga” anunță pichetarea Prefecturii Sibiu. Aceștia sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate preconizate a fi luate de Guvern săptămâna aceasta.

Uniunea Sindicală Teritorială Cartel Alfa Sibiu a depus, luni, la Primăria Sibiu, o cerere referitoare la organizarea unui protest vineri, în data de 13 februarie. Primăria Siibiu urmează să analizeze în ședința Comisiei de avizare a adunărilor publice care va avea loc marți, 10 februarie.

„Uniunea Sindicală Teritorială Cartel Alfa Sibiu a depus la Primăria Sibiu, în data de 9 februarie 2026, o cerere referitoare la organizarea unui protest în data de 13 februarie, în intervalul orar 11.00-13.00, în fața sediului Instituției Prefectului Județului Sibiu. Scopul declarat de organizatori pentru această acțiune este „protest împotriva politicii sociale și a celei economice duse de Guvernul României în raport cu personalul din învățământ”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt la Primăriei Sibiu.

Măsurile de austeritate, motivul protestului de la Sibiu

Măsurile preconizate a fi aplicate în anul 2026 vizează o reducere semnificativă a finanțării învățământului superior. Printre acestea se numără diminuarea bugetului universităților cu peste 600 de milioane de lei, conform Memorandumului aprobat de Guvern, ceea ce reprezintă mai mult de 10% din execuția bugetară a anului 2025. Totodată, este prevăzută reducerea cheltuielilor de personal cu 10% față de anul 2025, măsură inclusă la art. XLIX din proiectul aflat în transparență decizională, care poate genera disponibilizări. O altă măsură anunțată este scăderea finanțării pe student echivalent.

Aplicarea cumulată a acestor măsuri ar conduce la o diminuare a bugetului învățământului superior cu peste 20%, într-un context deja fragil pentru universități.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât, încă din anul 2025, universitățile au fost obligate să adopte măsuri de austeritate. Acestea au inclus reducerea veniturilor salariale, prin creșterea normei universitare și diminuarea sumelor plătite în regim de „plata cu ora”, neacordarea primei de carieră didactică, precum și blocarea concursurilor de angajare și promovare.

În plus, cadrele didactice s-au confruntat cu înghețarea salariilor, prin neaplicarea majorărilor promise în urma grevei din anul 2023. Bugetul alocat educației a rămas mult sub pragul legal de 15% din cheltuielile bugetului general consolidat, situându-se la aproximativ 8%, nivel similar cu cel din 2024. Totodată, a fost redus și pragul de acordare a voucherelor de vacanță, de la 8.000 de lei la 6.000 de lei.