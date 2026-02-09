proprietarul mașinii acuzat că blochează vizibilitatea într-o intersecție din șelimbăr, rupe tăcerea: „afirmația este mincinoasă”

Proprietarul mașinii din cauza căreia mai mulți locatari de pe strada Ion Neculce spun că s-ar fi întâmplat mai multe accidente la intersecția cu strada N. Brana, respinge toate acuzațiile aduse.

În urmă cu câteva săptămâni, mai mulți locuitori s-au plâns de faptul că atunci când vor să iasă în drumul principal, siguranța le e pusă în pericol din cauza unei mașini parcate, în opinia lor, constant neregulamentar în fața unei porți de la intersecția cu strada Nicolae Brana.

Oamenii spun că în intersecție s-au produs foarte multe accidente din cauza lipsei vizibilității atunci când au ajuns în intersecție. Proprietarul autoturismului parcat respinge acuzațiile aduse de aceștia și spune că autoturismul său nu e parcat pe calea de acces.

Află mai multe detalii– Intersecție capcană pentru șoferi la Șelimbăr – un ”binevoitor” parchează aiurea mașina: 6 accidente în 3 luni / video foto

„Afirmația din titlul articolului este mincinoasă. Mașina este staționată pe acostamentul din fața porții unde locuiesc, la o distanță de 11 m de sensul de ieșire în strada N. Brana, și nu «pe calea de acces», așa cum s-a scris”, a transmis Marinel P.

Acesta a mai precizat că „la ieșirea din strada Ion Neculce este indicator de circulație STOP, de asemenea sunt amplasate două oglinzi pentru vizibilitate, în condițiile în care mașina este staționată pe acostament în fața porții, vizibilitatea, în partea stângă, este de cel puțin 40 metri”.

Acesta dă dreptate locuitorilor de pe strada Ion Neculce în privința fotografiilor prezentate în articol. Dar, despre una dintre acestea spune că nu ar prezenta un autoturism care ar fi fost avariat într-un accident din intersecția respectivă.

„Fotografiile din articolele prezentate care reflectă situația din intersecția Brana-Neculce sunt corecte, mai puțin cea în care este prezentată mașina Volkwagen gri .Despre fotografiile care prezintă celelalte două mașini lovite nu avem cunoștință.”.

Legat de motivul pentru care nu își parchează mașina în curte, Marinel P. explică faptul că are diferite activități zilnice în oraș și își lasă autoturismul în fața porții, iar din punctul lui de vedere, acesta este parcat pe acostament și nu pune în pericol siguranța circulației.

Vă reamintim că locuitorii din zonă au depus sesizări la toate autoritățile. Aceștia au semnalat situația chiar și Prefecturii Sibiu. (detalii aici)