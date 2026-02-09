revoltă în chirpăr - sătenii cer dărâmarea barajelor castorilor după ce 2 copii au murit înecați: ”trebuie desființate”

Pârâul care odinioară curgea liber prin satul Chirpăr, aducând pește sătenilor, s-a transformat într-o capcană mortală. Blocat de baraje improvizate din gunoaie și lemne lăsate de castori, pârâul nu mai curge normal și a luat recent două vieți inocente. O fetiță de 6 ani și un băiețel de 8 ani au căzut în apă și nu au mai putut fi salvați. Sătenii doresc îndepărtarea castorilor, dar legea nu le permite, iar cei ce vor să recurgă la astfel de soluție, riscă ani grei de pușcărie.

Sursa: Facebook/Jenny Rasche

Două vieți tinere au fost curmate recent într-o tragedie care a zguduit comunitatea din Chirpăr. O fetiță de 6 ani și un băiețel de 8 ani au căzut într-un pârâu din apropierea locuinței lor, în timp ce încercau să recupereze un papuc, și nu au mai reușit să iasă.(detalii aici)

Citește și- Durere fără margini în Chirpăr: doi frați, de 6 și 9 ani, au murit înecați / foto

Oamenii din comună au pus gând rău castorilor

Incidentul a readus în atenția publică starea gravă a văii care traversează Chirpăr. Emilia Ciupină, născută în localitate, trage un semnal de alarmă:

„Valea în care s-au înecat cei doi copii nu mai are curgere normală pe toată lungimea sa, fiind blocată din loc în loc de baraje alcătuite din gunoaie aduse de apă și de lemne lăsate de castori, după cum spun oamenii satului. Valea, care ne hrănea cu pește și ne folosea drept baie populară, a ajuns o apă murdară, fără curgere, care poate produce pagube enorme satului Chirpăr în timpul ploilor și zăpezilor mari.”

Locuitorii mai vechi ai satului povestesc că în trecut curățarea văilor era considerată la fel de importantă ca îngrijirea propriei curți, iar aruncarea gunoaielor în apă era strict interzisă. Malurile erau pline de flori de câmp, viorele și polbeag, iar a sta pe malul apei era o plăcere.

Comunitatea din Chirpăr propune ca mai întâi să se redea cursul normal al apei prin desființarea barajelor existente, apoi să fie interzisă aruncarea de gunoaie în apă, cu aplicarea de amenzi drastice pentru cei care nu respectă această regulă. În paralel, ei consideră că studiul mediului rural ar trebui introdus în școli, astfel încât copiii să înțeleagă importanța văilor pentru viața satului și pentru sănătatea săteanului.

Totodată, comunitatea susține plantarea de puieți de salcie și salcâm pe malurile văii, pentru a stabiliza terenul și a preveni alunecările de pământ, iar autoritățile să inițieze măsuri legislative care să permită gestionarea populației de castori atunci când barajele acestora pun în pericol siguranța oamenilor.

Și primarul din Chirpăr, Eugen Feldeoiu, adaugă perspective oficiale:

„Castorii sunt ocrotiți de lege. Sunt mulți castori care au făcut baraje și s-au acumulat bălți, iar apa era mai mare acolo. Apa aceasta vine de la Veseud și peste tot sunt numai baraje de la castori. Pârâul este în evidența celor de la Apele Române Sibiu și nu pot da mai multe detalii.”

,,Legislația nu armonizează suficient conviețuirea dintre oameni și animale”

Sebastian Forir, inginer șef la Apele Române Sibiu, explică limitele legale:

„Castorul este ocrotit prin lege. Eliminarea lui atrage răspundere penală. La fel este dacă strici barajul sau habitatul lor. Pentru relocarea castorului și dezafectarea barajelor, cetățenii trebuie să se adreseze Gărzii de Mediu sau Agenției pentru Protecția Mediului. În forma actuală, legislația nu armonizează suficient conviețuirea dintre oameni și animale. Îmi pare rău pentru copilașii care au murit. Este o tragedie.”