sibian proaspăt ieșit din închisoare, prins beat și fără permis la volan. socrul a venit să îi mituiască pe polițiști

Un bărbat din Sibiu a fost reținut după ce, în cursul serii de sâmbătă, a oferit mită unor polițiști care l-au oprit în trafic pentru un control de rutină. Individul s-a urcat la volan deși nu avea permis de conducere și era băut. În ajutorul lui a venit socrul, care a încercat să îl scape de belele. Cu toate acestea, a fost și el băgat după gratii.

În seara zilei de 07.02.2026, un echipaj din cadrul Poliției Municipiului Sibiu a oprit în trafic, pentru control, un autoturism care se deplasa pe strada Oțelarilor din oraș. După identificarea conducătorului auto și verificările efectuate de către agenții de poliție, a rezultat că bărbatul nu deține permis de conducere, la testarea cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0.13 mg/l alcool pur în aerul expirat și polița RCA nu era valabilă, datorită unei erori de tehnoredactare.

Abia ieșit din închisoare, i-a mituit pe polițiști

În timp ce agenții efectuau verificările, în zonă a mai apărut un bărbat, respectiv socrul șoferului. Fiindcă acesta știa că ginerele lui tocmai ce ieșise condiționat din închisoare, el a încercat să îl salveze, așa că i-a mituit pe polițiști cu suma de 150 de euro. Apoi, șoferul le-a înmânat agenților, odată cu cartea mașinii, 200 de euro.

„Dat fiind faptul că lucrătorii de poliție urmau să întocmească acte de constatare privind săvârșirea de către conducătorul auto a unei infracțiuni la regimul rutier și a două contravenții, cunoștința conducătorului auto (socrul acestuia), cunoscând situația juridică și personală ginerelui său, care a fost liberat condiționat în luna decembrie 2025 din executarea unei pedepse privative de libertate, a promis celor doi agenți de poliție suma de 150 de euro, pentru ca aceștia să își încalce atribuțiile de serviciu și să nu procedeze la întocmirea actelor de constatare, după care conducătorul auto în cauză a pus suma de 200 de euro în cartea de identitate a autovehiculului condus, iar apoi a înmânat documentul agenților de poliție, pentru care aceștia să îl lase să plece, fără a lua măsurile legale care se impuneau”, precizează prim-procurorul adjunct Dan Octavian Simion, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

După ce au descoperit suma de bani în interiorul documentului remis de către conducătorul auto, agenții de poliție au denunțat imediat fapta de corupție lucrătorilor din cadrul Serviciului Județean Anticorupție, cercetările fiind preluate de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Unul arestat, altul sub control judiciar

Prin ordonanța procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu din data de 08.02.2026 s-a dispus luarea măsurii preventive a reținerii pe o durată de 24 ore a celor doi suspecți, după care, Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu a admis propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu cu privire la unul dintre inculpați, fiind dispusă arestarea preventivă a acestuia pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de 08.02.2026 până la data de 09.03.2026, inclusiv. Față de cel de al doilea inculpat, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 09.02.2026, până la data de 09.04.2026, inclusiv.

Pe parcursul cercetărilor, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Precizăm că trimiterea în judecată este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.