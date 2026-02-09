sibiul găzduiește finala cupei româniei: fc hermannstadt e în ”cărți” în competiție

Stadionul Municipal din Sibiu va găzdui finala Cupei României, sezonul 2025-2026.

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, întrunit pe 9 februarie 2026 a adoptat mai multe decizii. Printre acestea, Stadionul Municipal Sibiu a fost desemnat ca gazdă a finalei Cupei României din acest sezon.

”Aprobă cu unanimitate de voturi ca Finala Cupei României Betano, ediția 2025 – 2026 să se desfășoare pe Stadionul Municipal din Sibiu la data de 13 Mai 2026” se arată pe siteul oficial al Federației Române de Fotbal.

FC Hermannstadt este deja calificată în sferturile de finală ale Cupei, după ce a câștigat primele două jocuri din grupă. Echipa lui Dorinel Munteanu mai are de disputat un meci în grupă, pe 12 februarie, în deplasare cu Dinamo București, care va stabili dacă merge mai departe de pe locul 1 sau 2.

Dacă au un culoar favorabil, sibienii ar putea ajunge din nou în ultimul act, așa cum au reușit în două rânduri până acum.

Echipa de pe malul Cibinului a jucat finala Cupei și sezonul trecut, la Arad, când a pierdut trofeul în disputa cu CFR Cluj, scor 2-3.

Sibiul a mai organizat ultimul act al Cupei României în 2023 și 2024, când evenimentele s-au bucurat de succes pe noua arenă cu o capacitate de 12.363 de locuri.

Deși era favorit și pentru organizarea finalei din 2025, Federația și-a schimbat planurile după ce echipa lui Marius Măldărășanu s-a calificat surprinzător în finală, iar locația nu era încă anunțată oficial.

Actualul tehnician al sibienilor, Dorinel Munteanu a fost pe banca Oțelului în 2024, când gălățenii au pierdut după penaltyuri contra Corvinului, echipă de eșalon secund.

FINALELE CUPEI PE MUNICIPAL: