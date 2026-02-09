teatrul ca formă de terapie: parteneriat inedit la sibiu pentru sănătatea mintală

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu și Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie au inițiat un parteneriat menit să creeze punți între teatrul contemporan și domeniul sănătății mintale.

Primul rezultat al acestei colaborări s-a materializat odată cu premierele spectacolelor „După uitare” de Cosmin Stănilă și „Vater/Tatăl”, în regia lui Dumitru Acriș.

„Teatrul este și un spațiu al vindecării, iar într-o lume grăbită, scena devine locul unde ne întâlnim cu noi înșine și unde învățăm, împreună, să ne păstrăm sănătatea sufletului. Tot ceea ce facem, facem cu gândul la public – pentru că publicul este sensul nostru, iar fiecare spectacol este o formă de grijă față de oameni” – Constantin Chiriac, director general TNRS, președinte Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.

O sesiune de Q&A la finalul spectacolului a transformat emoția într-un dialog lucid și profund. Pornind de la relația vulnerabilă dintre un fiu și mama sa, aflată în pragul disoluției memoriei, întâlnirea cu publicul a deschis o reflecție mai amplă asupra valențelor teatrului contemporan care alege să exploreze bolile pentru a le traduce în experiențe emoționale universale. Discuția s-a concentrat asupra mizelor de informare și sensibilizare, dar și asupra posibilului rol terapeutic al teatrului, ca formă de întâlnire onestă cu fragilitatea fiecăruia dintre noi.

Invitatul special al serii, conf. univ. dr. Ciprian Băcilă, director medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu și președinte al Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie a îndreptat către importanța timpului acordat pentru fiecare dintre noi, timp dedicate pasiunilor noastre atât de important pentru obținerea echilibrului psihic. A vorbit despre o formă de igienă psihică, despre nevoia de a cultiva timp și spațiu pentru micile noastre plăceri, ca act de prevenție emoțională și de grijă față de sine. În acest cadru, teatrul a fost invocat ca un posibil instrument de reflecție și chiar ca resursă ce ar putea fi integrată în curricula educațională din domeniul medicinei, tocmai prin capacitatea sa de a umaniza experiențe-limită.

Colaborarea dintre Naționalul sibian, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu și Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie s-a concretizat și cu prilejul premierei „Vater”/„Tatăl”, când dr. Ciprian Băcilă a sprijinit echipa de creație astfel încât actorii să înțeleagă mai profund fenomenul și să-l traducă autentic pe scenă.

„Doresc să salut inițiativa Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu. În această săptămână, instituția a avut două premiere care au abordat problematica sănătății mintale. Cred cu tărie că, în acest moment, arta este unul dintre cele mai eficiente mijloace prin care pot fi transmise mesaje autentice antistigmă și că prin cultură se poate realiza educația privind sănătatea mintală în societate”, a declarat conf. univ. dr. Ciprian Băcilă.

Revenirea lui Cosmin Stănilă la Sibiu cu ocazia spectacolului „După uitare”, bazat pe textul „Toate lucrurile pe care mi le-a luat Alois”, prezentat anterior în cadrul Festivalului Internațional de Teatru, a căpătat o nouă densitate odată cu asumarea regiei propriului demers dramaturgic. După cum mărturisește creatorul, această dublă poziționare l-a ajutat să se dezvolte simultan ca actor, regizor și dramaturg. Seara de duminică a confirmat încă o dată că „După uitare” funcționează ca un organism viu, care se rescrie prin fiecare întâlnire cu publicul și prin dialogul deschis dintre artă, memorie și viața de zi cu zi. Sesiunea de Q&A a fost moderată de conf. univ. dr. Andrei C. Șerban, secretar literar al TNRS.