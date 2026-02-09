vineri începe la sibiu expoziția anuală de păsări și animale mici: programul complet

Asociația Județeană a Crescătorilor de Păsări și Animale Mici, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu și al Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu, organizează a 29-a ediție a Expoziției anuale de păsări și animale mici în rasă pură.
Evenimentul este dedicat colecționarilor și pasionaților de păsări de rasă și iepuri, membrii asociației fiind hobbiști, nu fermieri profesioniști. Asociația funcționează non-profit din 1987, iar prima expoziție a avut loc în 1988, la Sibiu. În prezent, organizația are 41 de membri, de-a lungul anilor numărul lor variind între 41 și aproximativ 50, hobby-ul fiind unul costisitor.
Program de vizitare:
- Vineri (deschiderea): 14:00 – 18:00
- Sâmbătă: 9:00 – 18:00
- Duminică: 9:00 – 13:00
Taxe de intrare:
- Adulți: 10 lei
- Copii până la 10 ani: gratuit
Membrii asociației participă la expoziții locale, naționale și internaționale, iar în 2025 au obținut premii de campioni la diverse rase de păsări și iepuri. Asociația este membră a Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări de Curte și Animale Mici de Rasă din România, care face parte la rândul ei dintr-o federație internațională.
