vreme periculoasă în județul sibiu: ceață, ninsoare și carosabil umed

Pe mai multe drumuri din municipiul Sibiu și județul Sibiu, traficul rutier se desfășoară luni dimineața în condiții de carosabil umed, pe fondul precipitațiilor și al temperaturilor scăzute.

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță de siguranță mai mare față de celelalte autovehicule.

Deși județul Sibiu nu se află sub avertizare meteo de tip cod galben, condițiile de trafic sunt influențate de fenomenele meteorologice specifice sezonului rece, în special dimineața, când pot apărea porțiuni de carosabil umed și vizibilitate temporar redusă. Situația este monitorizată permanent de autorități, iar intervențiile se fac acolo unde este necesar.

Potrivit Mediafax, Administrația Națională de Meteorologie a emis luni mai multe avertizări Cod galben de ceață, valabile pentru județe din vestul și nord-vestul României, unde vizibilitatea va fi redusă semnificativ, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Avertizările vizează județele Cluj, Satu Mare, Timiș și Arad. În județul Cluj, ceața densă este așteptată în localitățile Huedin, Gilău, Căpușu Mare, Mănăstireni, Sâncraiu și Izvoru Crișului.

În județul Satu Mare sunt afectate localitățile Carei, Tășnad, Ardud, Supur, Moftin, Sanislău, Berveni, Bogdand, Beltiug, Căpleni, Pișcolt, Acâș, Doba, Andrid, Căuaș, Santău, Tiream, Foieni, Petrești, Pir, Terebești, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Săuca, Cămin și Săcășeni. Avertizarea pentru Cluj și Satu Mare este valabilă până la ora 11:00.

Pentru județul Timiș, codul galben de ceață vizează localitățile Jimbolia, Lenauheim, Cărpiniș, Comloșu Mare, Teremia Mare, Cenei, Uivar, Checea și Otelec, iar în județul Arad sunt afectate zonele Lipova, Săvârșin, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Petriș și Bata. Avertizările pentru Timiș și Arad sunt valabile până la ora 09:00.

Centrul Infotrafic anunță că pe drumurile din mai multe județe din țară se circulă în condiții de ninsoare sau ceață. Ninge, pe alocuri cu depuneri pe carosabil, pe drumuri din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Prahova, fără a fi impuse restricții de trafic, intervenindu-se cu utilaje de deszăpezire.

Vizibilitatea este redusă sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Arad, Brașov, Cluj, Maramureș și Timiș.

Pe autostrada A3 București – Ploiești, între kilometrii 43 și 52, sunt înregistrate ninsori, carosabilul fiind umed. Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv A0, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A7 Ploiești – Adjud, DN1 Ploiești – Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, se circulă pe carosabil umed, cu precipitații slabe sub formă de ploaie și vizibilitate bună.

Centrul Infotrafic reamintește că, începând cu 4 februarie, circulația pe DN7C – Transfăgărășan este închisă pe tronsonul kilometric 61+500 – 61+750, în zona localității Arefu, județul Argeș, până la data de 20 martie 2026, pentru lucrări de retehnologizare a amenajării hidrotehnice Vidraru.

Lucrările se desfășoară în intervalele 08:00 – 11:00 și 13:00 – 18:00, de luni până joi, respectiv 08:00 – 11:00, de vineri până duminică. De asemenea, pe sectorul kilometric 104 – 130+800, între Piscu Negru și Bâlea Cascada, circulația rutieră este închisă pe timp de iarnă, redeschiderea fiind programată la începutul sezonului cald.