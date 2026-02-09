vreme rea în toată țara: ninsori, frig și viscol în următoarele zile

Luni, 9 februarie, meteorologii avertizează că vremea se va înrăutăți în județul Sibiu și în întreaga țară, cu ninsori, viscol și temperaturi în scădere.

Potrivit unei informări valabile de luni până miercuri la ora 10.00, temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul țării. În special în Oltenia, se vor acumula cantități de apă de 5-10 l/mp și izolat de 15-20 l/mp, iar stratul de zăpadă va atinge 5-15 cm. Ninsori slabe sunt așteptate și în sudul și centrul țării, iar izolat se va forma polei sau ghețuș.

Local, în sud-vest, sud și est și pe alocuri în centrul țării, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45-50 km/h, iar la altitudini mari în Carpații Meridionali, rafalele vor depăși 70-90 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Potrivit Mediafax, valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice și local în centrul teritoriului. De asemenea, județele Botoșani, Suceava, Neamț, Iași, Harghita, Covasna, Bacău, Vaslui, Vrancea și Galați vor fi de luni până marți, la ora 10.00, sub avertizare Cod galben de ger, cu temperaturi deosebit de scăzute între -7 și -3 grade. În noaptea de luni spre marți, minimele vor coborî între -14 și -10 grade.

Până marți seara, județul Caraș-Severin și o parte din județul Mehedinți sunt sub Cod galben de viscol. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 km/h, viscolind temporar ninsoarea. În extremitatea vestică a Carpaților Meridionali, mai ales la altitudini de peste 1200 m, rafalele vor depăși 70-90 km/h, iar vizibilitatea va fi redusă.