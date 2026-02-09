weekend de șah la sibiu: 350 de participanți la cel mai mare concurs din 15 ani / video

Sibiul a găzduit, în weekend-ul trecut, cel mai mare concurs de șah organizat în oraș în ultimii 15 ani, reunind aproximativ 350 de copii și seniori din România și Ucraina.

Evenimentul a adus la un loc tineri pasionați de șah, dar și jucători cu experiență, fiind unul dintre cele mai ample concursuri de acest tip organizate în ultimul deceniu și jumătate la nivel local.

Senatoarea USR de Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu, a transmis un mesaj public după desfășurarea competiției, subliniind importanța evenimentului pentru comunitate și pentru copii:

„Sunt mândră că am pus umărul la organizarea acestui eveniment, extrem de important pentru comunitatea locală și mai ales pentru copiii care cresc, învață și visează mai departe prin șah.”

Concursul s-a desfășurat pe parcursul a două zile și a confirmat interesul tot mai mare pentru șah în rândul copiilor și tinerilor, dar și potențialul Sibiului de a găzdui competiții de amploare.

Evenimentul a fost apreciat atât de participanți, cât și de părinți și organizatori, fiind considerat un pas important în promovarea șahului ca sport educativ și formator pentru tânăra generație.