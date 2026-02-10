accident între două tir-uri pe autostrada sibiu - deva: 23 de tone de sulfat de amoniu, împrăștiate pe carosabil / video foto

În cursul zilei de azi, 10 februarie, în jurul orei 12:30, pompierii detașamentelor Deva și Orăștie au intervenit pentru gestionarea unui accident rutier pe autostrada A1, km 367, sensul Sibiu – Deva.

UPDATE ORA 13:50 – Carosabilul a fost curățat iar circulația s-a reluat pe o bandă, pe sensul Orăștie – Deva.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs pe autostrada A1, între localitățile Simeria și Șoimuș. Acolo, două autocamioane au intrat într-o coliziune violentă. Acestea transportau cauciucuri, respectiv aproximativ 23 de tone de sulfat de amoniu.

video
play-rounded-fill

În urma impactului, câțiva saci de sulfat de amoniu s-au rupt, iar o parte din încărcătură a ajuns pe carosabil. Din fericire, conducătorii auto sunt în afara oricărui pericol.

Pentru siguranța participanților la trafic, pompierii au stabilit un perimetru de protecție de minimum 300 de metri și au creat două dispozitive de siguranță.

La fața locului acționează 24 de pompieri militari cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru munca operativă și două ambulanțe SMURD.

Traficul rutier în zonă este blocat total.

accident între două tir-uri pe autostrada sibiu - deva: 23 de tone de sulfat de amoniu, împrăștiate pe carosabil / video foto
accident între două tir-uri pe autostrada sibiu - deva: 23 de tone de sulfat de amoniu, împrăștiate pe carosabil / video foto
accident între două tir-uri pe autostrada sibiu - deva: 23 de tone de sulfat de amoniu, împrăștiate pe carosabil / video foto
accident între două tir-uri pe autostrada sibiu - deva: 23 de tone de sulfat de amoniu, împrăștiate pe carosabil / video foto

Ultima oră