accidentul de pe calea dumbrăvii: începe în sfârșit procesul șoferului de bmw care a condus o sibiancă la moarte

Un accident cumplit a avut loc, în vara anului 2023, pe Calea Dumbrăvii din Sibiu. O mașină la volanul căruia se afla un sibian, în vârstă de 23 de ani la acea vreme, a zburat peste sensul giratoriu și s-a izbit violent de două autobuze aflate în zona Cimitirului Municipal, conducând la moartea unei tinere. La mai bine de doi ani de la tragedie, începe în sfârșit procesul șoferului.

Accidentul a avut loc în 31 august 2023, pe Calea Dumbrăvii din Sibiu, în apropierea Cimitirului Municipal. Geanina se afla pe bancheta din spate a autoturismului marca BMW condus de un tânăr de 23 de ani, care a pierdut controlul volanului, a sărit peste sensul giratoriu și s-a izbit violent de două autobuze din flota Tursib aflate în stație. Zona s-a umplut rapid de echipaje medicale și de mașini de poliție. Salvatorii au extras-o pe Geanina dintre fiarele contorsionate și au început să o resusciteze, întrucât suferise un stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor intense ale medicilor, tânăra nu a răspuns manevrelor și a fost declarată decedată.

În același timp, șoferul, dar și o amică a acestuia, pasageră pe scaunul din dreapta, au fost răniți și au primit ajutor medical. Bărbatul a suferit fracturi la membrele superioare și un traumatism facial, iar cealaltă tânără, de 25 de ani la acea vreme, a suferit un traumatism cranio-cerebral și unul costal. La câteva zile distanță, amândoi au fost externați din spital fiindcă starea lor de sănătate s-a îmbunătățit.

Poliția a deschis o anchetă penală în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar ulterior au intrat pe fir procurorii.

Începe procesul

La mijlocul lunii trecute, magistrații Judecătoriei Sibiu au constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, astfel că au dispus începerea judecății în cauza privindu-l pe șofer.

Tânărul, care nu are antecedente penale, a fost trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Părinții tinerei decedate s-au constituit parte civilă în dosar.