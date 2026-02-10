bărbatul reținut la avrig pentru și-a amenințat fosta soție, pus sub control judiciar / video

Judecătorul de drepturi și libertăți a dispus măsura controlului judiciar față de un avrigean în vârstă de 32 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcare a unui ordin de protecție.
Cercetările au început după ce, la 6 februarie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au fost sesizați printr-o alertă SOS de către o localnică de 45 de ani. Aceasta a reclamat că fostul soț, împotriva căruia instanța emisese un ordin de protecție, i-ar fi trimis mesaje audio cu injurii și amenințări.
Ca urmare a sesizării, polițiștii au intervenit prompt și, pe baza probatoriului, la 8 februarie, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Mai apoi, bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
