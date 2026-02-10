bolojan se ia de primari: ”unii au crescut prea mult impozitele pe mașini”

Premierul Ilie Bolojan a comentat luni seara majorarea impozitelor locale, un subiect care a stârnit nemulțumiri în rândul populației.

Șeful Executivului a precizat că unele primării au crescut impozitele pe mașini mult peste limita stabilită de guvern, generând astfel controverse și nemulțumiri publice.

„Unul din lucrurile pe care a trebuit să le facem a fost majorarea impozitelor pe proprietate. Este un angajament de ani de zile pe care l-am tot amânat. În plus, aceste venituri sunt esențiale pentru autoritățile locale, mai ales că nu mai putem transfera aceleași sume de la bugetul de stat pentru finalizarea investițiilor din fiecare localitate”, a declarat Bolojan. „Însă nimeni nu își dorește să plătească taxe suplimentare, fie că este vorba de parcare, telefonie sau impozite pe proprietate”. a adăugat Ilie Bolojan

Potrivit Mediafax, premierul a subliniat că nemulțumirile au fost generate atât de Guvern, cât și de primării. El a dat exemplul anulării mai multor scutiri, care a dus la creșteri semnificative de impozite în cazul unor imobile vechi de peste 50 de ani:

„Acolo impactul a fost mult mai mare pentru că s-a suprapus o majorare de impozit cu anularea facilității”.

Referitor la impozitele pe mașini, Bolojan a spus că unele primării au majorat sumele mult peste limita legală, probabil pentru a încasa venituri suplimentare.

„Problema este că legislația nu le permite să le readucă la nivelul minim stabilit de lege, ceea ce a generat nemulțumiri în rândul cetățenilor”, a explicat premierul.

El a mai punctat că scutirile nu mai pot fi aplicate integral, din cauza lipsei resurselor bugetare: „Orice scutire, voucher sau program trebuie să fie acoperit din bani disponibili. În prezent, România se împrumută, plătind dobânzi mari pentru aceste facilități”.