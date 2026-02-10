cazul pietonului strivit de o cifă pe calea cisnădiei: câți ani de închisoare a primit șoferul

Un accident înfiorător a avut loc în primăvara anului 2022 în Sibiu. Un pieton a fost strivit de o cifă pe Calea Cisnădiei și a murit pe loc. După aproape 4 ani de la acest eveniment, șoferul a fost condamnat la închisoare cu suspendare.

Accidentul a avut loc în 3 mai 2022. Șoferul se afla la volanul unei autoutilitare pe strada Arieșului și, la intersecția cu Calea Cisnădiei, nu a oprit la indicatorul STOP în poziție de maximă vizibilitate și nu s-a asigurat dacă în zonă sunt pietoni, moment în care a acroșat un bărbat de 75 de ani angajat în traversarea regulamentară a străzii. În urma impactului, omul a murit pe loc.

Imediat după accident, soția bărbatului decedat a ajuns în zonă, moment în care șoferul i-a spus că „soțul ei a căzut de pe trotuar pe stradă și astfel l-a acroșat”, potrivit rejust.ro. Dar cele declarate de acesta au fost contrazise de imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Aceeași minciună le-a spus-o și polițiștilor veniți la fața locului. „Persoana vătămată s-a asigurat înainte de a traversa, aspect dedus din faptul că acesta stă pe loc câteva secunde cu câțiva metri înaintea trecerii de pietoni și abia după ce observă că are posibilitatea de a trece, își continuă deplasarea pe trecerea de pietoni”, potrivit rejust.ro. La audieri, bărbatul a declarat că el consideră victima vinovată de accident, întrucât nu s-a asigurat corespunzător înainte de a traversa strada.

Pentru a lămuri dinamica accidentului, s-a făcut și o expertiză tehnică, care a arătat că, „la momentul apariției stării de pericol iminent, conducătorul auto putea evita evenimentul prin viraj de ocolire stângă, deoarece pe banda 2 a sensului opus nu se apropia niciun vehicul”. Instanța de fond a reținut că inculpatul nu s-a asigurat deloc cu privire la existența pietonilor în zona trecerii de pietoni, singura lui prioritate în acel moment fiind să pătrundă cât mai repede în intersecție.

Închisoare cu suspendare

Șoferul, în vârstă de 49 de ani, a fost condamnat inițial la 3 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. Judecătorii Curții de Apel Alba Iulia au admis recent soluția primei instanței și au dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe o durată de 3 ani. Dacă nu vrea să ajungă după gratii, șoferul va trebui să respecte mai multe măsuri, printre care să se prezinte regulat la serviciul de probațiune, să anunțe schimbarea locului de muncă și orice deplasare mai lungă de 5 zile, dar și să presteze muncă în folosul comunității timp de 120 de zile.

Pe lângă această pedeapsă, prima instanță a aplicat și o măsură complementară, respectiv interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule timp de 3 ani. Curtea de Apel însă a admis apelul inculpatului, iar el va avea voie totuși să conducă în continuare, motivat de faptul că așa își câștigă existența.

În ceea ce privește daunele, el va trebui să plătească soției bărbatului daune materiale în valoare de 21.134 de lei și daune morale în valoare de 130.000 de euro. El a achitat deja suma de 70.000 de lei. De asemenea, și copiii, dar și nepoții bărbatului, s-au constituit părți civile în dosar și vor primi daune morale.