Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață o avertizare Cod galben de vânt puternic, valabilă pentru mai multe localități din județul Sibiu.
Avertizarea a fost emisă în data de 10 februarie 2026, la ora 7:32, și este valabilă începând cu ora 7:45 până la ora 11:00.
Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se vor semnala intensificări ale vântului, cu viteze la rafală cuprinse între 50 și 70 km/h, fenomen care poate crea disconfort și riscuri în special în zonele deschise sau la altitudini mai ridicate.
Localitățile vizate sunt:
- Sibiu
- Cisnădie
- Avrig
- Tălmaciu
- Șelimbăr
- Roșia
- Racovița
- Turnu Roșu
- Sadu
- Boița
Autoritățile recomandă populației să fie precaută, să evite deplasările inutile în intervalul avertizat și să asigure obiectele care pot fi luate de vânt.
Ultima oră
- Cod galben de vânt în Sibiu, Cisnădie, Avrig și alte 7 localități acum 15 minute
- Accident grav între Rm. Vâlcea și Sibiu: impact frontal între un TIR și o mașină / foto acum 13 ore
- CSC Șelimbăr mai parafează un transfer: au adus un fundaș central acum 15 ore
- Proprietarul mașinii acuzat că blochează vizibilitatea într-o intersecție din Șelimbăr, rupe tăcerea: „Afirmația este mincinoasă” acum 16 ore
- Revoltă în Chirpăr – sătenii cer dărâmarea barajelor castorilor după ce 2 copii au murit înecați: ”Trebuie desființate” acum 16 ore