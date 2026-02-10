cod galben de vânt în sibiu, cisnădie, avrig și alte 7 localități

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață o avertizare Cod galben de vânt puternic, valabilă pentru mai multe localități din județul Sibiu.

Avertizarea a fost emisă în data de 10 februarie 2026, la ora 7:32, și este valabilă începând cu ora 7:45 până la ora 11:00.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se vor semnala intensificări ale vântului, cu viteze la rafală cuprinse între 50 și 70 km/h, fenomen care poate crea disconfort și riscuri în special în zonele deschise sau la altitudini mai ridicate.

Localitățile vizate sunt:

Sibiu

Cisnădie

Avrig

Tălmaciu

Șelimbăr

Roșia

Racovița

Turnu Roșu

Sadu

Boița

Autoritățile recomandă populației să fie precaută, să evite deplasările inutile în intervalul avertizat și să asigure obiectele care pot fi luate de vânt.