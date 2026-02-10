cod galben de vânt în sibiu, cisnădie, avrig și alte 7 localități

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață o avertizare Cod galben de vânt puternic, valabilă pentru mai multe localități din județul Sibiu.

Avertizarea a fost emisă în data de 10 februarie 2026, la ora 7:32, și este valabilă începând cu ora 7:45 până la ora 11:00.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se vor semnala intensificări ale vântului, cu viteze la rafală cuprinse între 50 și 70 km/h, fenomen care poate crea disconfort și riscuri în special în zonele deschise sau la altitudini mai ridicate.

Localitățile vizate sunt:

  • Sibiu
  • Cisnădie
  • Avrig
  • Tălmaciu
  • Șelimbăr
  • Roșia
  • Racovița
  • Turnu Roșu
  • Sadu
  • Boița

Autoritățile recomandă populației să fie precaută, să evite deplasările inutile în intervalul avertizat și să asigure obiectele care pot fi luate de vânt.

