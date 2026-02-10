copii surprinși trăgând de portierele mașinilor în cartierul arhitecților. locatar: ”merg la poliție cu filmările” / video

Update

Localnica a fost contactată de părinții minorilor, iar aceasta a decis că nu va face plângere la Poliție.

Știre inițială

Mai mulți locuitori din Cartierul Arhitecților, din Sibiu, semnalează apariția unor copii care, în ultimele zile, ar fi încercat portierele mașinilor parcate pe străzile din zonă.

Simona, localnică din cartier, povestește că primul incident a avut loc pe 25 ianuarie, în jurul orei 18:20, pe străzile Alexandru Clavel și Grigore Ionescu.

„Erau doi copii, băieți de aproximativ 10–14 ani. Unul purta o geacă albastru închis cu verde, iar celălalt avea ceva portocaliu. Tocmai umblau la mașini. Noroc că i-a auzit soțul meu vorbind tare și a ieșit după ei, dar au fugit spre strada Duiliu Marcu”, spune femeia.

,,Par copii îngrijiți”

Potrivit declarației sale, copiii ar fi fost inițial văzuți plimbându-se pe zona pietonală, după care ar fi început să tragă de portierele mașinilor.

„În cazul nostru erau la niște autoutilitară tip dubă. Soțul meu i-a auzit spunând că «astea sunt de la Prima Casă». Probabil nu e prima dată când fac asta”, a mai adăugat Simona.

Pe 7 februarie, femeia a revenit cu o nouă sesizare, precizând că situația s-a repetat mai multe zile la rând.

„Astăzi au umblat chiar la o mașină din fața porții. De data aceasta erau trei copii, dar unul a fugit. I-am găsit rapid pentru că era zi. La prima vedere par copii îngrijiți, care se jucau frumos cu mingea. Mâine dimineață merg la Poliție cu filmările și pozele”, a transmis aceasta.

Simona face un apel către părinți:

„Dragi părinți, mingea este la mine și vă aștept să discutăm. Dacă îi recunoaște cineva, îi rog să anunțe părinții. Dacă nu, probabil vor fi identificați de polițiști.”

Un alt sibian, Sergiu, confirmă că incidente similare au avut loc și în alte zone ale orașului.

„Și pe strada Bolomei s-a întâmplat același lucru. Veneau și trăgeau de portiere să vadă care mașină e deschisă”, spune acesta.

Nici-o sesizare la IPJ Sibiu

Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, Alecsandra Rugaci, a transmis:

„Vă comunicăm faptul că la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu nu a fost înregistrată nicio sesizare care să corespundă criteriilor menționate.”

Nu este un caz izolat

Situații asemănătoare au mai fost semnalate și în trecut în județul Sibiu. De exemplu, în data de 5 noiembrie 2024, în jurul orei 02:45, pe strada Livezii din Cisnădie, doi bărbați au fost observați în timp ce încercau ușile mașinilor parcate lângă blocuri. Deși au reușit să pătrundă în două autoturisme, locatarii au precizat că nu a fost reclamat niciun furt, motiv pentru care nu a fost depusă o plângere oficială la autorități.(detalii aici)