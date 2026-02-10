david lazar revine la sibiu după 16 ani. ”am venit să salvăm pe fc hermannstadt” / video

Stabilit la Sibiu, portarul David Lazăr revine în locul unde și-a început cariera profesionistă și speră să ajute pe FC Hermannstadt să se mențină în primul eșalon.

FC Hermannstadt și FC Argeș au surprins prin schimbul de portari, astfel că sibienii vor conta pe experiența lui David Lazar (34 ani), dar l-au pierdut pe Cătălin Căbuz.

Noul portar al echipei lui Dorinel Munteanu ș-a amintit de vremea când juca în ligile inferioare la Voința și îl avea antrenor tot pe Florin Berța.

”Mă bucur că după atâta timp m-am întors acasă, de mai bine de 15 ani sunt stabilit aici, soția și familia ei sunt din Sibiu. Prima dată când am pășit în Sibiu e cu 17 ani în urmă, am jucat la Voința, atunci am debutat în fotbalul profesionist, Liga 3, Liga 2, acum FC Hermannstadt e în Superliga, chiar sunt foarte bucuros. Mă bcur că sunt din nou pe mâna lui Florin Berța, cu care am lucrat și la Voința” a spus David Lazar pentru paginile oficiale ale clubului sibian.

După ce în 2010 a fost la Voința, el a mai evoluat la Pandurii Tg. Jiu, FC Botoșani, Vejle (Danemarca), Astra Giurgiu, Universitatea Craiova, FC Buzău și FC Argeș.

Portarul speră ca FC Hermannstadt să rămână în Superliga, în ciuda situației delicate pe care o traversează în acest moment. ”Eu am venit cu gândul să rămânem în Superliga, asta e cel mai important. Dincolo de toate problemele dinainte și neadunând puncte echipa, e o provocare, dar sperăm la finalul sezonului să fim tot în Superliga și pe viitor o să tratăm altfel și începutul de sezon și fiecare meci în parte” a mai spus Lazar.

”În fotbal se poate întâmpla orice”

Goalkeperul îi cheamă pe fanii sibieni pe ”Municipal”, pentru a susține echipa în tentativa ei de supraviețuire. ”Am auzit că fanii sibieni au primit foarte bine vestea și îi aștept în număr cât mai mare să ne susțină, în fotbal se poate întâmpla orice, acum ești jos, în 2-3 meciuri poți fi mai sus. Aportul fanilor contează fantastic pentru îndeplinirea obiectivelor” a încheiat David.

Noul portar al sibienilor va debuta probabil la meciul de cupă de joi, din Capitală, cu Dinamo.