dosarul ”anaf - iohannis”, mutat de la sibiu la tribunalul hunedoara

Curtea de Apel Alba Iulia a admis, marți, 10 februarie, cererea de strămutare a dosarului deschis de Direcția Regională a Finanțelor Publice Brașov împotriva familiei fostului președinte Klaus Iohannis.

Acțiunea vizează recuperarea a aproximativ 4,7 milioane de lei (aproximativ 1 milion de euro) reprezentând bani încasați din închirierea unui imobil deținut de Klaus Iohannis în municipiul Sibiu. Demersul ANAF a fost inițiat după ce fostul președinte a refuzat plata voluntară a sumei datorate.

Conform deciziei definitive, procesul va fi mutat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara, iar toate actele deja îndeplinite rămân valabile.

“Admite cererea de strămutare formulată de către petentul Statul Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov în contradictoriu cu intimaţii Iohannis Klaus Werner şi Iohannis Carmen Georgeta. Dispune strămutarea la Tribunalul Hunedoara a procesului care face obiectul dosarului nr. 2405/85/2025 înregistrat la Tribunalul Sibiu. Păstrează actele îndeplinite înainte de strămutare. Definitivă. Pronunţată astăzi 10.02.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.” se arată în motivarea instanței