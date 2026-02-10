elevii colegiului tehnic energetic sibiu, în competiție națională. proiectul lor are nevoie de voturile sibienilor

Un grup de elevi de la Colegiul Tehnic Energetic Sibiu participă la un concurs național, unde s-au înscris cu proiectul intitulat „Pornirea motorului trifazat și inversarea sensului de rotație”.

Echipa formată din cinci elevi de la Colegiul Tehnic Energetic Sibiu speră să se califice în etapa următoare a competiției Noark, însă pentru acest lucru are nevoie de susținerea publicului. Până în prezent, proiectul care prevede un controler pentru pornirea motorului trifazat a strâns peste 300 de voturi, însă competiția este una strânsă, în condițiile în care la concurs participă școli din aproape 30 de orașe din țară, precum Suceava, Oradea, Timișoara, Câmpina sau Vaslui.

Din echipa Colegiului Tehnic Energetic Sibiu fac parte Vulturar Ana din clasa a X-a D, Luca David din clasa a XI-a C, Dumitrașcu Denis, elev în clasa a IX-a F, Keremoglu Keren din clasa a XI-a C și Berciu Cătălin, elev înclasa a XI-a C. De asemenea, proiectul este coordonat de profesorul Velțian Vasile Gheorghe, cadru didactic al instituției de învățământ.

„Avem nevoie de cât mai multe voturi ca să ajungem în primii patru și să ne calificăm în etapa următoare, care se va desfășura la Praga. Proiectul ne-a luat aproximativ două săptămâni să îl realizăm. Este un controler care permite comandarea unui motor trifazat, atât pentru rotația la stânga, cât și la dreapta. Este prima dată când particip la acest concurs”, a declarat Denis, unul dintre elevii implicați.

Au construit un controler pentru un motor trifazat

Elevii susțin că utilitatea practică a sistemului este mare, deoarece același principiu de comandă este folosit în majoritatea instalațiilor industriale unde motoarele trifazate trebuie controlate în ambele sensuri. „Practic, proiectul nostru reprezintă o aplicație didactică a unei soluții standard din automatizările industriale. Acest proiect nu este doar un montaj electric, ci un sistem complet de comandă și protecție pentru un motor trifazat, realizat după principii reale din industrie, punând accent pe siguranță, funcționalitate și lucru în echipă”, spun aceștia.

Votarea are loc în perioada 2 februarie – 28 februarie 2026, iar fiecare persoană poate vota o singură dată pe zi. Primele cinci proiecte cu cel mai mare număr de voturi se vor califica în finala regională, unde vor fi stabilite locurile I, II și III. Câștigătorul locului I va reprezenta regiunea în finala europeană, care va avea loc la Praga, în perioada 30 martie – 1 aprilie 2026.

Elevii de la Colegiul Tehnic Energetic Sibiu îi invită pe sibieni să îi susțină prin vot, oferindu-le astfel șansa de a câștiga runda regională și de a concura pentru titlul european. Sibienii pot vita AICI!