grevă de avertisment: sindicaliștii din peste 1500 de primării din comune, opresc lucrul

Sindicaliștii din administrația publică locală au anunțat organizarea unei greve de avertisment, marți, nemulțumiți de reforma pregătită de Guvern.

Acțiunea va avea loc în peste 1.500 de primării din întreaga țară și va dura două ore.

Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a sindicatului Forum din administrația publică, protestul a fost făcut public de Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România.

Potrivit Mediafax, greva de avertisment este programată marți, între orele 10:00 și 12:00, în nu mai puțin de 1.582 de comune.

În aceeași zi, începând cu ora 10Ș00, va avea loc și Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, organizată la Palatul Parlamentului.

La eveniment este așteptat să participe și premierul Ilie Bolojan, care ar urma să discute direct cu primarii nemulțumiți de schimbările anunțate în administrația publică locală.

Reprezentanții Asociației Comunelor susțin că nemulțumirile sunt serioase și au decis să apeleze inclusiv la foruri europene.

„Recent, plenul Asociației Comunelor din România a decis, în unanimitate, să sesizeze Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei cu privire la reforma administrației locale din România. Astfel, asociația va trimite sesizarea în zilele ce urmează”, se arată în postarea de pe rețeaua de socializare.

