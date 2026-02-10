grevă în mai multe primării din județul sibiu: angajații au oprit lucru, dar au fost și unii care au refuzat protestul

Sindicaliștii din administrația publică locală au declanșat marți o grevă de avertisment de două ore, între orele 10:00 și 12:00, în semn de protest față de reforma propusă de Guvern în administrația publică. Mai multe primării din Sibiu au făcut grevă, însă multe nu au protestat din cazua volumului mare de muncă.

În contextul grevei sindicaliștilor din primăriile comunelor, am contactat mai mulți primari din județul Sibiu pentru a afla dacă angajații primăriilor au participat la grevă și care sunt nemulțumirile acestora. În comuna Rășinari, activitatea s-a desfășurat normal. „Noi nu am făcut grevă. Oamenii au venit la serviciu și și-au făcut treaba”, a declarat Bogdan Bucur, primarul comunei.

Situația a fost similară și în comuna Porumbacu de Jos. „Nu am făcut grevă pentru că suntem doar patru persoane în primărie și s-ar fi blocat activitatea”, a explicat primarul Dorel Martincu.

Nici la Boița nu a avut loc protestul. „Nu am făcut grevă. Nu ne permitem să facem grevă, avem mult de muncă”, a spus primarul Nicolae Cocoș.

La Brăteiu, administrația locală nu a participat la protest. „Nu am ținut grevă și nici nu am știut că se face. A fost o organizare slabă din partea sindicatelor”, a declarat Elena Marian, primarul comunei.

Nici la Tilișca nu a avut loc greva. „Angajații nu au vrut să facă grevă”, a precizat primarul Vasile Cîmpean.

În comuna Jina, activitatea s-a desfășurat fără întreruperi. „Nu s-a făcut grevă. Am avut prea mult de lucru și nu am vrut să blocăm activitatea. Va veni momentul, dacă chiar va fi nevoie, atunci vom face”, a spus primarul Gheorghe Beschiu.

Grevă la Merghindeal, Orlat și Iacobeni

Funcționarii din cel puțin patru primării ale comunelor din județul Sibiu au protestat împotriva reducerilor de posturi și salarii anunțate de Guvernul României, acțiuni considerate discriminatorii și neconstituționale.

La Merghindeal, angajații primăriei au participat la greva de avertisment. „S-a făcut grevă, a fost o încetare a lucrului pentru câteva ore. Nu suntem de acord cu reforma propusă de Guvern, respectiv de premierul Ilie Bolojan”, a declarat primarul Aurel Țerbea.

Greva ar fi avut loc și în localitățile Orlat și Iacobeni, însă primarul din Iacobeni nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere oficial.

De asemenea, potrivit informațiilor obținute, la Primăria Șelimbăr angajații au participat la greva de avertisment.

Sindicaliștii din administrația publică susțin că reforma anunțată de Guvern va duce la blocaje și la reducerea personalului, afectând funcționarea primăriilor, în special în comunele mici. Protestul de marți a fost unul de avertisment, urmând ca în perioada următoare să fie decise alte forme de acțiune sindicală.

