gripa face o nouă victimă la sibiu: o femeie de 74 de ani din tălmaciu

Direcția de Sănătate Publică Sibiu a anunțat marți, 10 februarie, un nou deces înregistrat din cauza virusului gripal de tip A.
Decesul a survenit în cursul zilei de duminică, 8 februarie, la o pacientă în vârstă de 74 de ani. Originară din Tălmaciu, femeia nu era vaccinată antigripal și suferea și de alte afecțiuni.
Din cauza stării precare de sănătate, aceasta a fost internată pe secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Sibiu. Din nefericire, medicii nu i-au mai putut salva viața.
