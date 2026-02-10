localnicii dintr-un sat din județul sibiu, terorizați de câinii unui vecin: „au atacat un copil de 2 ani” / foto

Comunitatea din satul Amnaș din județul Sibiu este îngrozită din cauza mai multor câini ciobănești lăsați liberi pe străzi. Oamenii cer să fie luate măsuri după ce un copil de 2 ani a fost atacat de ei.

Liniștea sătenilor din Amnaș este deranjată, de mai multă vreme, de câinii unui vecin. Animalele sunt lăsate libere pe străzi, iar oamenii se tem că vor fi mușcați. Ei spun că nu mai pot merge la magazin de frică, iar copiii abia dacă mai ajung la școală.

„În satul nostru sunt câini cu stăpân lăsați liberi pe stradă, fără lesă și fără supraveghere. Din cauza lor, copiii nu pot merge singuri la școală. Este un pericol real și zilnic. Nu mai vorbim de <<se întâmplă rar>>, ci de o situație care durează de mult timp și pe care unii o ignoră. Dacă se va întâmpla un incident grav, responsabilitatea va fi clară. Proprietarii de câini sunt obligați prin lege să îi țină în curte sau sub control. Nu e opțional. Cerem intervenția Primăriei și Poliției pentru aplicarea legii și protejarea copiilor”, a transmis un localnic pe adresa redacției Ora de Sibiu.

Altă persoană a transmis că, în cursul zilei de luni, 9 februarie, un copil de 2 ani și mama acestuia au fost agresați de câini în timp ce se deplasau către grădiniță.

„Acești câini bagă spaima în copii și oameni în vârstă, care nu pot merge până la magazin de frica lor. Stăpânul lor nu face și nu zice nimic. El spune că dacă mușcă un copil, el plătește în bani. Așa ceva nu se poate. Azi dimineață (n.red.: luni) am văzut cu ochii mei cum un copil de 2 ani și mama lui au fost atacați de acești câini. Nu doar de unul, ci de toți 4. Săracul copil a ajuns la grădiniță cu mama lui tremurând tot. Așa ceva nu se mai poate! Vă rugăm din suflet să ne ajutați”, a transmis o altă persoană pe adresa redacției.

Localnicii cer Primăriei și Poliției să ia măsuri înainte să se petreacă o tragedie.