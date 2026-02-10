muzeul brukenthal deschide două expoziții speciale dedicate lui bachmann și paul celan

Două dintre cele mai importante voci ale literaturii de limbă germană ale secolului XX sunt reunite simbolic la Sibiu.

Muzeul de Artă Contemporană din cadrul Muzeului Național Brukenthal invită joi, 12 februarie 2026, de la ora 18:00, la vernisajul expozițiilor „SCRIERI ANTIRĂZBOINICE – INGEBORG BACHMANN 1926–1973” și „PAUL CELAN – PRINTRE CUVINTE”.

Cele două proiecte de cercetare propun o lectură aprofundată a operei și biografiilor celor doi autori, evidențiind legătura intelectuală și afectivă dintre ei. Pentru Bachmann și Celan, literatura a devenit un spațiu al memoriei, al confruntării cu istoria și al responsabilității etice.

Expozițiile oferă publicului acces la texte literare esențiale, documente inedite, materiale de arhivă, fotografii și înregistrări sonore, creând un cadru de reflecție asupra literaturii ca formă de rezistență și mărturie într-o lume marcată de violență și ruptură.

Proiectul este prezentat cu sprijinul Forumul Cultural Austriac, Centrul Cultural German Sibiu, Institutul Goethe și Muzeul Național Brukenthal Sibiu.

Scriitoare și poetă austriacă, Ingeborg Bachmann este considerată una dintre cele mai importante autoare ale secolului XX.

În opera sa, ea se concentrează cu predilecție asupra rolului femeilor într-o societate patriarhală, asupra consecințelor războiului și ale păcii, precum și asupra diversității suferinței umane individuale. Născută în 1926 la Klagenfurt (Austria), într-o familie de profesori, Ingeborg Bachmann își manifestă de timpuriu opoziția acerbă față de convingerile politice de extremă-dreapta ale tatălui, adversitate ce devine o constantă a operei sale. După studii de filozofie, psihologie, germanistică și drept la Innsbruck, Graz și Viena, obține titlul de doctor cu o teză despre receptarea critică a lui Heidegger. În 1948, îl întâlnește pe poetul Paul Celan, originar din România, cu care trăiește o relație de iubire și prietenie care va avea o influență hotărâtoare asupra vieții și a operei sale.

Tradusă în 10 limbi, expoziția „PAUL CELAN – printre cuvinte/ unter den Wörtern” este una dintre cele mai de succes expoziții literare itinerante din Europa.

Inițiată de Forumul Cultural Austriac, ea este realizată în colaborare cu Muzeul Literaturii Române și cu Universitatea din București. Expoziția reunește documente din arhiva Muzeului Național al Literaturii Române (fondul Alfred Margul-Sperber) și din arhiva personală Petre Solomon, prin amabilitatea fiului său, regizorul Alexandru Solomon, încercând să surprindă scurta existență a poetului, traducătorului și eseistului Paul Celan, parcurgând cele mai importante momente din viața sa, proiectate în contextul istoric.

Unul dintre spiritele care au marcat gândirea poetică europeană a secolului XX, Paul Celan (Paul Antschel) s-a născut la Cernăuți, în 1920, într-o familie de evrei vorbitori de limbă germană. Victimă a prigoanei împotriva comunității evreiești din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Celan părăsește definitiv România, în 1947. După șase luni petrecute la Viena (unde o întâlnește pe Ingeborg Bachmann), se stabilește la Paris. Studiază la Sorbona, iar din 1959 ocupă postul de lector de limba germană la École Normale Supérieure. Scriind literatură numai în limba germană, Celan publică o serie de volume de versuri care l-au consacrat drept unul dintre cei mai importanți poeți ai secolului XX. De asemenea, traduce în germană din Paul Valéry, Henri Michaux, René Char, Osip Mandelştam, printre alții, precum şi prima carte în limba franceză a lui Emil Cioran.